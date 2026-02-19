Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-61 του Ηρακλή και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου θα βρει τον Ολυμπιακό που είχε προκριθεί άνετα επίσης, νικώντας με 91-67 το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της ημέρας.
Οι δύο αντίπαλοι θα αναμετρηθούν το ερχόμενο Σάββατο (19/2) στις 20.00 η ώρα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης για το πρώτο τρόπαιο της φετινής σεζόν.
Το πανόραμα του Final 8
Προημιτελικοί
Μαρούσι – Άρης 87-80
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67
Ηρακλής – Μύκονος 93-65
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71
Ημιτελικοί
Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91
Ηρακλής – Παναθηναϊκός 61-91
Τελικός
Σάββατο 21/2 20:00 ΕΡΤ2