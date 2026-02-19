Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-61 του Ηρακλή και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου θα βρει τον Ολυμπιακό που είχε προκριθεί άνετα επίσης, νικώντας με 91-67 το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της ημέρας.

Οι δύο αντίπαλοι θα αναμετρηθούν το ερχόμενο Σάββατο (19/2) στις 20.00 η ώρα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης για το πρώτο τρόπαιο της φετινής σεζόν.

Το πανόραμα του Final 8

Προημιτελικοί

Μαρούσι – Άρης 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Ηρακλής – Μύκονος 93-65

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71

Ημιτελικοί

Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 61-91

Τελικός

Σάββατο 21/2 20:00 ΕΡΤ2