Ο Ολυμπιακός το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά εν τέλει ηττήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» με σκορ 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων για τα νοκ-άουτ play offs του UEFA Champions League.

Τίποτα προφανώς δεν έχει τελειώσει από το πρώτο ματς και οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν στη Γερμανία, με στόχο μία μεγάλη ανατροπή και την πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ρεβάνς της Λεβερκούζεν με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στην «Bay Arena», με ώρα έναρξης τις 22:00 ώρα Ελλάδος και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και τα κανάλια της Cosmote Sporτ. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι αν και εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποιήσουν αυτή την τεράστια ανατροπή, τότε στους «16» θα βρουν απέναντί τους είτε την Άρσεναλ, είτε την Μπάγερν Μονάχου.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των νοκ-άουτ play offs:

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Κάραμπαγκ – Νιούκαστλ 1-6

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Μπριζ – Ατλέτικο 3-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς:

24/2 19:45 Ατλέτικο – Μπριζ

24/2 22:00 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

24/2 22:00 Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ

24/2 22:00 Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

25/2 19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ

25/2 22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

25/2 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

25/2 22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16:

Nτόρτμουντ ή Αταλάντα / Ολυμπιακός ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν

Μπόντο Γκλιμτ ή Μπενφίκα / Ρεάλ ή Ίντερ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι

Μονακό ή Καραμπάγκ / Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Μπριζ ή Γαλατασαράι / Γιουβέντους ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ