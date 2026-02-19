Ο ΠΑΟΚ λύγισε με 2-1 από τη Θέλτα στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του UEFA Europa League, όμως το εντυπωσιακό τέρμα του Γερεμέγεφ κράτησε «ζωντανό» τον Δικέφαλο ενόψει της ρεβάνς στο «Μπαλαΐδος» (26/02, 22:00).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με αρκετές απουσίες και χωρίς τον τιμωρημένο Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, προσπάθησε να σταθεί ανταγωνιστικά, αλλά το κακό πρώτο ημίχρονο και οι γρήγορες αντεπιθέσεις των Ισπανών αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Στο 13ο λεπτό ο ΠΑΟΚ σώθηκε χάρη σε σπουδαία διπλή επέμβαση του Τσιφτσή, ο οποίος σταμάτησε αρχικά τον Σβέντμπεργκ από κοντινή απόσταση και στη συνέχεια αντέδρασε ξανά σωτήρια στο ριμπάουντ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μορίμπα βγήκε ταχύτατα στην κόντρα, όμως το τελείωμά του δεν βρήκε στόχο.

Η υπεροχή των φιλοξενούμενων μετουσιώθηκε σε γκολ στο 34’. Έπειτα από λανθασμένη μεταβίβαση του Λόβρεν, ο Ρομάν έβγαλε με έξυπνο τακουνάκι τον Ιάγκο Άσπας σε θέση βολής και εκείνος άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ στη διοργάνωση. Στο 43’ η Θέλτα χτύπησε ξανά στην αντεπίθεση, με τον Άσπας να δημιουργεί και τον Σβέντμπεργκ να διαμορφώνει από κοντά το 0-2.

Στο δεύτερο μέρος οι Ισπανοί έριξαν ρυθμό, επιλέγοντας πιο συντηρητική προσέγγιση για να διαφυλάξουν το προβάδισμά τους, ελέγχοντας την κατοχή και κλείνοντας τους χώρους.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 63’, όταν ο Τέιλορ σέντραρε για τον Γερεμέγεφ, αλλά η κεφαλιά του επιθετικού κατέληξε εύκολα στα χέρια του Ράντου. Παρά την ήττα, το γκολ του Δικεφάλου κρατά ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση, με τη ρεβάνς στην Ισπανία να αποκτά χαρακτήρα τελικού.