Την ήττα (0-2) γνώρισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ματς των πλέι-οφ του Champions League, το βράδυ της Τετάρτης (28/2) στο Καραϊσκάκη και πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο ενόψει της ρεβάνς στη «BayArena» την ερχόμενη Τρίτη. Όσο το ματς ήταν στο 0-0, θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε κατάληξη, με τις δύο ομάδες να έχουν αμφότερες τις ευκαιρίες τους για να ανοίξουν το σκορ.

Ωστόσο, η συνολικά καλύτερη γερμανική ομάδα, εν τέλει έβγαλε την ποιότητά της και από τη στιγμή που άνοιξε το σκορ σε μια γρήγορη αντεπίθεση, εκμεταλλεύθηκε την «παγωμάρα» των «ερυθρόλευκων» και αμέσως μετά βρήκε και το δεύτερο. Άνθρωπος του αγώνα και σκόρερ για τις «ασπιρίνες» ο Τσέχος φορ, Πάτρικ Σικ, στο 60′ και το 63′. Σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο πρώτο ημίχρονο, με εντυπωσιακές επεμβάσεις, θετική εμφάνιση για τους Πειραιώτες από Ροντινέι, Μουζακίτη και Μάρτινς. Ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Ελ Κααμπί στο 45′.

Αποθέωση, συνθήματα και χειροκρότημα από όλο το γήπεδο στο φινάλε του αγώνα, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να αναγνωρίζει τη φετινή προσπάθεια της ομάδας στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μπήκε καλά ο Ολυμπιακός, ανέβηκε μετά το 15′ η Λεβερκούζεν

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός μπήκε στο γήπεδο πιέζοντας ψηλά και κυκλοφορώντας αρκετά καλά τη μπάλα, αναγκάζοντας τη Λεβερκούζεν σε αρκετά λάθη με το πρέσινγκ του. Ωστόσο, αφότου πέρασε το πρώτο τέταρτο κατά το οποίο η γερμανική ομάδα έδειξε πως απλά ήθελε να μην δεχθεί φάσεις, σιγά σιγά άρχισε και αυτή να ανεβάζει τον ρυθμό της και να απειλεί σοβαρά.

Η πρώτη τελική στο ματς καταγράφηκε στο 5′ όταν ο Ταρέμι έκανε ένα σουτ άουτ λίγο έξω από την περιοχή, ενώ στο 16′ η Λεβερκούζεν είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Η μπάλα κυκλοφόρησε άψογα από τους Γερμανούς και μετά από γύρισμα από τα δεξιά, ο Τζολάκης απέκρουσε ενστικτωδώς την κοντινή προβολή του Σικ.

Ένα λεπτό αργότερα, στο 17′, νέα φάση για τους φιλοξενούμενους, ο Σικ έσπασε τη μπάλα στον Ποκού μέσα στην περιοχή αλλά αυτός αστόχησε με διαγώνιο σουτ από τα αριστερά.

Ο Ελ Κααμπί έχασε ευκαιρία, ο Τζολάκης κατέβασε ρολά

Στο 19′ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε και αυτός μια μεγάλη ευκαιρία, όμως μάλλον δεν κατάλαβε πόσο μεγάλη! Μετά από λάθος του Κουάνσα, βρέθηκε με τη μπάλα στη μεγάλη περιοχή και με πλάτη στο τέρμα. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να στρίψει το κορμί προς τα δεξιά και να εκτελέσει, ωστόσο καθυστέρησε, γύρισε από την αντίθετη πλευρά για να του έρθει η μπάλα στο αριστερό και τελικά όταν έκανε το σουτ, είχε ήδη κλειστεί από τον Άντριχ που του έβαλε σωτήρια κόντρα. Στο 25′ πια, ο Ζέλσον Μάρτιν είχε και αυτός καλή στιγμή, απειλώντας με ένα πολύ δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση και αναγκάζοντας τον Μπλάσβιχ να εκτιναχθεί στο «Γ» για να διώξει σε κόρνερ.

Στις επόμενες δύο φάσεις πάντως, ο Ολυμπιακός βρέθηκε μια ανάσα από το να μείνει πίσω στο σκορ, με τον Τζολάκη να δηλώνει όμως και πάλι «παρών». Μετά την πρώτη του μεγάλη επέμβαση στο 16′, αυτή τη φορά κατάφερε ακόμη καλύτερη και πολύ πιο δύσκολη στο 28′.

Η Λεβερκούζεν και πάλι κυκλοφόρησε καταπληκτικά τη μπάλα, η μπάλα έφτασε στον Μάσα που σούταρε στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι και ο Έλληνας γκολκίπερ, ενώ έκανε αντίθετη κίνηση, έσωσε με το αριστερό χέρι, διώχνοντας τη μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και από εκεί σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα, στο 30′, ο Μάσα έβγαλε τετ-α-τετ τον Ποκού, όμως ο Τζολάκης και πάλι έκλεισε σωστά την εστία του, αναγκάζοντας τον αντίπαλο επιθετικό να πλασάρει άουτ.

Δεκάλεπτο χωρίς μπάλα, γκολ ο Ελ Κααμπί αλλά… VAR

Για περισσότερο από ένα δεκάλεπτο στη συνέχεια δεν παίχτηκε μπάλα στο Φάληο, μετά από διπλό τραυματισμό Πιρόλα – Ρέτσου σε μεταξύ τους σύγκρουση. Όταν πια ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ που όμως ακυρώθηκε μέσω VAR.

Στο 45′, ο Ροντινέι εκτέλεσε άψογα φάουλ, ο Ελ Κααμπί με γυριστή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη γωνία, αλλά το γκολ δεν μέτρησε επειδή η μπάλα φάνηκε να βρίσκει ελάχιστα στην πλάτη του Ταρέμι που ήταν σε θέση οφσάιντ. Μετά από δέκα ακόμη λεπτά καθυστερήσεις, στα οποία δεν υπήρξαν φάσεις, τελικά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0 και έχοντας αμφότερες τις φάσεις για να έχουν προηγηθεί στο σκορ…

Δυνατό ξεκίνημα στο β’ ημίχρονο ο Ολυμπιακός, αλλά…

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και πάλι καλά για τον Ολυμπιακό που είχε τη μπάλα στα πόδια και πίεζε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Στο 47′ ο Μαρτίνς είχε ένα πολύ καλό σουτ εκτός περιοχής λίγο άουτ και στο 53′ ο Μπιανκόν έχασε ευκαιρία με κοντινή κεφαλιά άουτ, μετά από φάουλ του Μουζακίτη.

Ένα ακόμη σουτ από τον Μαρτίνς στο 54′ κόντραρε και πέρασε κόρνερ και κάπου εκεί ατόνησε η επιθετικότητα των «ερυθρόλευκων». Σα να μην έφτανε αυτό, μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση, η Λεβερκούζεν βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα του Τζολάκη που αυτή τη φορά δεν κατάφερε να σώσει…

Ήταν η φάση του 60ου λεπτού, όταν μετά από λάθος του Ταρέμι στην επίθεση, η Λεβερκούζεν βρήκε την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα, ο Πόκου έβγαλε μια απλή κάθετη, ο Μπιανκόν δεν μπόρεσε να την κόψει και ο Σικ μετά από ένα κοντρόλ, εκτέλεσε τον Τζολάκη για το 0-1. Τρία λεπτά αργότερα, και πάλι με κυνικό τρόπο οι Γερμανοί έφτασαν στο 0-2. Κόρνερ του Γκριμάλντο από τα αριστερά και κεφαλιά του Σικ που δεν κατάφερε να σώσει ο Τζολάκης, παρότι έκανε επαφή με τη μπάλα.

Απογοήτευση μετά το 0-2, «έσβησε» το ματς

Με το 2-0 υπέρ της, η Λεβερκούζεν στη συνέχεια έκανε καλή διαχείριση σε τακτικό επίπεδο και κλείδωσε το ματς. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις αλλαγές του, ο Ολυμπιακός κράτησε τη μπάλα στα πόδια, αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει την εξαιρετικά καλοστημένη γερμανική ομάδα, η οποία είχε και τους περισσότερους παίκτες της σε μεγάλη μέρα.

Στο 69′ ο Σικ είχε μια ακόμη ευκαιρία όμως σούταρε λίγο άουτ, ενώ ο Ολυμπιακός είχε για καλύτερη στιγμή του μετά το 0-2, ένα κοντινό σουτ του Σιπιόνι άουτ, στο 88′, έπειτα από ωραία προσπάθεια του Αντρέ Λουίς.

Στο φινάλε του αγώνα, παρά το 0-2, ο κόσμος αποθέωσε την ομάδα για την προσπάθειά της, τόσο σε αυτό το παιχνίδι, όσο φυσικά και σε ολόκληρη τη διοργάνωση, στην επιστροφή της στα «αστέρια». Σε έξι μέρες στη Γερμανία πλέον, θα κάνει μια ακόμη υπερπροσπάθεια και… ό,τι βγει!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Προφανώς τα δύο γκολ του Σικ κόντρα στη ροή του αγώνα σε εκείνο το σημείο στο δεύτερο ημίχρονο είναι όλη η ιστορία του αγώνα -και πιθανώς του ζευγαριού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Δυστυχώς το γκολ του Ελ Κααμπί στο 45′ δεν μέτρησε για ένα άγγιγμα της μπάλας στον Ταρέμι που ούτε καν της άλλαξε την πορεία. Με το 1-0 στο ημίχρονο, προφανώς θα παιζόταν άλλο παιχνίδι…

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σε ένα ματς που όλοι -και για τις δύο ομάδες- έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν για τις ομάδες τους και το παιχνίδι κρίθηκε πρακτικά στις λεπτομέρειες, είναι άδικο να δοθεί ο χαρακτηρισμός χειρότερος σε κάποιον.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Πορτογάλος ρέφερι έδωσε όσα είδε και σφύριξε ελάχιστα, αφήνοντας τις δύο ομάδες να παίξουν ποδόσφαιρο.

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Βοηθοί: Μπρούνο Ζεσούς (Πορτογαλία), Λουτσιάνο Μάια (Πορτογαλία)

Τέταρτος: Ζοάο Γκονσάλβες (Πορτογαλία)

VAR: Τιάγκο Μαρτίνς (Πορτογαλία)

AVAR: Φάμπιο Μέλο (Πορτογαλία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Κομβική η παρέμβαση του VAR στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45′ ο Ελ Κααμπί σκόραρε μετά από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, όμως ακυρώθηκε επειδή η μπάλα φάνηκε να έχει ακουμπήσει ελάχιστα στον Ταρέμι που ήταν εκτεθειμένος.

ΣΚΟΡΕΡ:

Πάτρικ Σικ (60′, 63′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Ορτέγκα (82′ Μπρούνο), Πιρόλα (46′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε (82′ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Ποντένσε (64′ Αντρέ Λουίς), Ταρέμι (64′ Τσικίνιο), Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ 3-4-3): Μπλάσβιχ, Ταπσόμπα, Άντριχ, Κουάνσα, Γκριμάλντο, Γκαρσία (87′ Φερνάντες), Παλάσιος, Βάθκεθ (77′ Αρτούρ), Ποκού (76′ Τεριέ), Σικ (86′ Κοφάν), Μάσα (64′ Τίλμαν).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο επαναληπτικός στην «BayArena» θα διεξαχθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, στις 22:00.