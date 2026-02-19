Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξελίσσεται στο πρόσωπο των ημερών για τον Ολυμπιακό ενόψει του μεγάλου τελικού του Allwyn Final–8 κόντρα στον Παναθηναϊκό (Σάββατο 21/2, 20:00). Ο Σέρβος σέντερ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στον ημιτελικό με το Μαρούσι, καθώς υπέστη κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα, γεγονός που καθιστά τη συμμετοχή του στον αγώνα τίτλου εξαιρετικά δύσκολη έως απίθανη.

Ωστόσο, ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό και τον πόνο, ο Μιλουτίνοφ εκφράζει την έντονη επιθυμία να βρίσκεται στο παρκέ και να βοηθήσει την ομάδα του να κατακτήσει το τρόπαιο. Η απόφαση αναμένεται να παρθεί την τελευταία στιγμή, με το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο να ζυγίζουν το ρίσκο, βάζοντας πάντα σε προτεραιότητα την υγεία του αθλητή.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί και την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από ελαφριά τενοντίτιδα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μετά την προπόνηση της Παρασκευής, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη σύνθεση της «ερυθρόλευκης» φροντ λάιν στον αυριανό τελικό.