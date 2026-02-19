αναζητήση
Μπάσκετ

Ο Γιανάι ανέλαβε την ευθύνη για την κατρακύλα της Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ Όφερ Γιανάι μέσω ανάρτησης που έκανε, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την κατάσταση της ομάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

19/02/2026, 21:00
Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση το τελευταίο διάστημα, με τον πρόεδρο της ισραηλινής ομάδας, Οφέρ Γιανάι να αναφέρει πως σκοπεύει να αντιστρέψει το κλίμα.

Ο Γιανάι μέσω μακροσκελούς ανάρτησης που έκανε ανέφερε πως η ευθύνη βαραίνει εκείνον και πως αυτός είναι ο κύριος υπεύθυνος της κακής πορείας της ομάδας και υποσχέθηκε πως θα προσπαθήσει να το αντιστρέψει.

Η ανάρτηση του Οφέρ Γιανάι

«Αγαπητοί οπαδοί,

Δεν είναι μυστικό ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα μεταξύ του συλλόγου και μεγάλου μέρους του κοινού. Αυτή είναι μια κατάσταση που δεν ισχύει για τη Χάποελ Τελ Αβίβ και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική δύναμη της «κόκκινης» κοινότητας.

Η Χάποελ, πάνω απ’ όλα, είναι οι άνθρωποι. Καρδιά. Δέσμευση. Κοινή ταυτότητα. Όραμα. Η ευθύνη όλων μας (ιδιοκτήτες, διοίκηση, παίκτες και οπαδοί) είναι να κρατήσουμε τον σύλλογο ενωμένο και να τον προχωρήσουμε μπροστά.

Είμαι πολύ περήφανος για τα επιτεύγματά μας τα τελευταία δύο χρόνια. Η τεράστια επένδυση, η αλλαγή στη διοίκηση και η επαγγελματική πορεία μας οδήγησαν σε πρωτοφανή επιτεύγματα και σε έναν ιστορικό τίτλο.

Παράλληλα με τα επιτεύγματα, υπάρχει ένα οδυνηρό χάσμα μεταξύ του ονείρου και της πραγματικότητας. Πολλοί από εσάς επιλέξατε να μην παρακολουθήσετε τους αγώνες. Αυτή η κατάσταση μου προκαλεί απέραντο πόνο.

Ως ηγέτης του συστήματος, η ευθύνη βαρύνει πρωτίστως εμένα.

Αγαπώ πολύ την κοινότητα των οπαδών της Χάποελ Τελ Αβίβ και είμαι πρόθυμος να κάνω πολλά για να την επανενώσω γύρω από τον σύλλογο. Γιατί χωρίς μια πραγματική σύνδεση μεταξύ μας, δεν υπάρχει Χάποελ.

Ταυτόχρονα, από προσωπική μου επιθυμία και μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες μου και τη διοίκηση της ομάδας, αποφάσισα, σε αυτό το στάδιο, να παγώσω τον άμεσο και συνεχή διάλογο με τους οπαδούς, να μειώσω τον δημόσιο διάλογο και να απέχω από το να δίνω συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης.

Τώρα απαιτείται εσωτερική δουλειά. Λιγότερη κουβέντα και περισσότερη δράση.

Θα έρχομαι πάντα να σου τραγουδάω.

Οφέρ».

