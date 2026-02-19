Η Νόα συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο Conference League και δείχνει ότι μπορεί να γίνει πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16», καθώς επικράτησε με 1-0 της Άλκμααρ στην Αρμενία.

Η ομάδα από την Αρμενία, που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα το καλοκαίρι του 2024, έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στον αγώνα και στο 6ο λεπτό απείλησαν με τον Μουλαχουσεΐνοβιτς, ενώ πέντε λεπτά αργότερα η ΑΖ απάντησε με σουτ του Γένσεν που απέκρουσε ο Πλοστσάντνι. Η Νόα επέλεξε αναμονή και αντεπιθέσεις, δημιουργώντας απειλές με τον Μουλαχουσεΐνοβιτς στο 24’ και στο 44’.

Το γκολ ήρθε στο 53’ με όμορφο πλασέ του Χαμπαρντζουμιάν. Η Άλκμααρ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά στο 59’ ο Πάροτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ και στο 89’ είχε ξανά δοκάρι. Στο φινάλε, και οι δύο ομάδες είχαν μεγάλες ευκαιρίες για γκολ, χωρίς να αλλάξει το σκορ.

Έκπληξη της Ζρίνσκι απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

Η Ζρίνσκι στάθηκε όρθια απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, με το ματς στη Βοσνία να ολοκληρώνεται ισόπαλο 1-1, κρατώντας τις ελπίδες και για τις δύο ομάδες ανοιχτές.

Στο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι είχαν καλές ευκαιρίες με τον Σαρ και τον Ίβαντσιτς, ενώ η Πάλας απείλησε με σουτ του Γουόρτον και τελικά άνοιξε το σκορ στο 43’ με όμορφο πλασέ του Σαρ από το ύψος του πέναλτι.

Στην επανάληψη, η Ζρίνσκι μπήκε δυνατά και στο 55’ ο Αμπράμοβιτς ισοφάρισε σε 1-1 μετά από αριστερή σέντρα του Μίκιτς. Η συνέχεια είχε σημαντικές φάσεις: ο Κουζέ αστόχησε για λίγο στο 66’, ο Γουόρτον βρήκε το δοκάρι στο 71’, ενώ η κεφαλιά του Ρίτσαρντς στο 75’ χτύπησε κι αυτή τα δοκάρια της Ζρίνσκι. Στο 78’, ο Χέντερσον απέκρουσε σουτ του Σάκοτα και στη συνέχεια η φάση του Μεμίγια δεν μέτρησε ως πέναλτι παρά την παρέμβαση του VAR. Στο φινάλε, ο Κάρατσιτς απέκρουσε φάουλ του Πίνο, διατηρώντας το 1-1 ως το τελευταίο σφύριγμα.

Δίχως νικητή η Σίγκμα με την Λωζάνη

Στο ματς μεταξύ Σίγκμα Όλομουτς και Λωζάννης, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, αφήνοντας την πρόκριση ανοικτή για τον επαναληπτικό στην Ελβετία.

Στο πρώτο μέρος, ο Λέτιτσα πραγματοποίησε σημαντικές αποκρούσεις σε σουτ των Μπεράν και Στουρμ, ενώ στο 22’ η Λωζάννη άνοιξε το σκορ με όμορφο πλασέ του Μπάτλερ Ογεντέτζι σε αντεπίθεση. Οι γηπεδούχοι απείλησαν με δοκάρι του Μπαράθ στο 24’ και εντυπωσιακή απόκρουση του Κουτνί σε σουτ του Φοφανά στο 50’.

Η Σίγκμα κατάφερε να ισοφαρίσει στο 58’, όταν ο Στουρμ βγήκε στην πλάτη της άμυνας και, μετά από λάθος του Λέτιτσα, το αδύναμο πλασέ του κατέληξε στο 1-1. Στο υπόλοιπο ματς, ο Λέτσιτα κράτησε το σκορ με αποκρούσεις σε Ρούσεκ (76’) και Στουρμ (88’), διασφαλίζοντας ότι το παιχνίδι θα κριθεί στον επαναληπτικό.

Εύκολα η Λεζ Πόζναν

Η Λεχ Πόζναν έκανε το καθήκον της και έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση, επικρατώντας με 2-0 της Κουόπιο στη Φινλανδία, η οποία έπαιζε με δέκα παίκτες από το 12ο λεπτό. Η νίκη αυτή φέρνει τους Πολωνούς κοντά στους «16» του Conference League.

Η Λεχ Πόζναν ξεκίνησε δυνατά και στο 10’ άνοιξε το σκορ με σουτ του Κοζουμπάλ. Δύο λεπτά αργότερα, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη για την Κουόπιο, καθώς ο Λοτούμπα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι Πολωνοί είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, με τον Ροντρίγκεθ στο 16’ να αστοχεί ελάχιστα και τον Κρέιντλ στο 34’ να αποκρούει την κεφαλιά του Ίσακ.

Στο 41’, ο Ισμαέλ εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Ισάκ και με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το 0-2. Στο δεύτερο μέρος η Λεχ Πόζναν δεν απειλήθηκε, είχε δύο καλές στιγμές με τους Θόρντανσον (61’) και Βάλεμαρκ (82’) και πανηγύρισε μια άνετη νίκη που την φέρνει κοντά στην πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Conference League.