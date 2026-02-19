Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Allwyn Final 8, τόνισε πως βασικός του στόχος ήταν η σωστή διαχείριση των παικτών ενόψει της συνέχειας.

Έπειτα από τη νίκη απέναντι στο Μαρούσι, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ανέφερε ότι το μυαλό της ομάδας ήταν ήδη στραμμένο στον μεγάλο τελικό, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην κατάσταση των τραυματιών, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το ποιοι ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι.

«Όχι ακριβώς πάνω και κάτω. Είχαμε μία διαφορά 20 πόντων, καταλαβαίνετε τώρα. Οι παίκτες είχαν το μυαλό τους στον τελικό, θέλαμε να κάνουμε διαχείριση. Το καλό για εμάς ήταν το πρώτο παιχνίδι του Μόρις χωρίς να έχει παίξει καν 5v5 στην προπόνηση. Έδειξε την κλάση του, είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί είναι ένας παίκτης με μεγάλη ποιότητα. Είμαστε ευχαριστημένοι που κερδίσαμε. Το Μαρούσι παίζει καλύτερα όσο περνάει ο χρόνος, πασάρουν την μπάλα. Με βάση την βαθμολογική θέση που έχουν στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Καλή τύχη και σε αυτούς και σε εμάς στο παιχνίδι του Σαββάτου με όποιον και να παίξουμε», σημείωσε αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Για τους τραυματισμούς, ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά σχολίασε: «Χτύπησε το δάχτυλό του ο Μιλουτίνοφ. Θα δούμε. Θα δοκιμάσει αύριο στην προπόνηση ο Τζόουνς και θα δούμε. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον δύο σέντερ».