Το εμπόδιο του Ηρακλή ξεπέρασε ο Παναθηναϊκός και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Final 8 όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον αγώνα, τόνισε πως έπιασαν τόπο οι συζητήσεις που έγιναν και άλλαξαν την εικόνα της ομάδας, ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί περαστικά στον Νίκολα Μιλουτίνοφ που υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα.

Οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου:

«Χαίρομαι που βγάλαμε ακόμη μια φορά καλή αντίδραση. Είχαμε ενέργεια στην άμυνα, κλείσαμε τη ρακέτα, βάζαμε τα χέρια μας και φάνηκε ότι οι συζητήσεις που κάναμε πιάνουν τόπο. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για τον τελικό».

Για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ: «Να πούμε περαστικά στον Μιλουτίνοφ. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό, όπως είχαμε κι εμείς τραυματισμούς. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Και οι δύο ομάδες έχουν την ποιότητα να καλύψουν τις απουσίες. Το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλό, εμείς δεν πρέπει να επηρεαστούμε από αυτή την απουσία. Θα είναι παγίδα να σκεφτούμε κάτι τέτοιο»