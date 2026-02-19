Γκενκ έτοιμη για τους «16» του Europa League! Με ασίστ του Καρέτσα η βελγική ομάδα νίκησε με 3-1 την Ντιναμό στο Ζάγκρεμπ για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ της διοργάνωσης και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Μόλις στο 15′ και στην πρώτη φάση του ματς η Γκενκ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Χέιμανς από ασίστ του Καρέτσα. Έξι λεπτά μετά ο Ελ Ουαχντί με διαγώνιο σουτ έγραψε το 2-0 για τους Βέλγους. Στη συνέχεια η Ντιναμό πήρε μέτρα στο γήπεδο και αφού έχασε δύο ευκαιρίες μείωσε σε 1-2 με κοντινό πλασέ του Μπέλιο στο 44′.

Η Γκενκ ήταν ανώτερη και στο δεύτερο μέρος και στο 86′ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Καρέτσα. Στο 90′ όμως ο Ελ Ουαχντί έγραψε το τελικό 3-1 για την ομάδα του με υπέροχη προσπάθεια μέσα από την περιοχή.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Λιβάκοβιτς, Βάλιντσιτς, Ντομίνγκεθ, ΜακΚένα, Βίνλοφ, Μίσιτς, Στόικοβιτς(79’ Μπακράρ), Ζάιτς(71’ Βίντοβιτς), Χόκσα(71’ Βαρέλα), Τόπιτς(71’ Λίσιτσα), Μπέλιο(79’ Σόλντο)

Γκενκ: Λαβάλ, Ελ Ουαχντί, Σμετς, Σαντίκ, Καγιέμπε, Στέουκερς(71’ Μπανγκουρά), Χέινεν, Χέιμανς, Καρέτσας(88’ Στέρνμπεργκ), Μπιμπούτ(60’ Μιρισόλα), Ίτο(71’ Σορ)

Βήμα πρόκρισης για την Μπολόνια

Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στους «16» έκανε η Μπολόνια που επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Μπραν.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το πέτυχε ο Κάστρο με διαγώνιο σουτ στο 9′, με τους Ιταλούς να χρειάζονται και τον Σκορούπσκι στη συνέχεια για να κρατήσουν το μηδέν και να φύγουν από τη Νορβηγία με την σπουδαία νίκη.

Μπραν: Ντίνγκελαντ, Ντε Ρουφε, Πάλεσεν, Μποάκι, Σόλτβεντ (79’ Ντράγκσνες), Ίνγκασον (69’ Πέντερσεν), Σόρενσεν, Μίρε, Μάτισεν (79’ Φίνε), Χολμ, Θορστάινσον (80’ Χάαλαντα).

Μπολόνια: Σκορούπσκι, Μιράντα, Λουκουμί, Βιτίκ, Ζορτέα, Φρόιλερ, Μόρο (75’ Πόμπεγκα), Φέργκιουσον (75’ Σομ), Μπερναρντέσκι (46’ Ορσολίνι), Καμπιάγκι (87’ Ρόου), Κάστρο (46’ Νταλινγκά).

Το πρόγραμμα των πρώτων ματς των πλέι οφ:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Γκενκ (Βέλγιο) 1-3

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Θέλτα (Ισπανία) 1-2

Μπραν (Νορβηγία)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-1

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 0-3

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 22:00

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 22:00

Λιλ (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 22:00

Σέλτικ (Σκωτία)-Στουτγκάρδη (Γερμανία) 22:00