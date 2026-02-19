Σε ένα παιχνίδι με απίστευτες εναλλαγές στο σκορ και τα συναισθήματα, η Κλαμπ Μπριζ αρνήθηκε να ηττηθεί απέναντι στην ποιοτικότερη Ατλέτικο στο στάδιο «Γιαν Μπρέιντελ», απέσπασε παλικαρίσιο 3-3 και πάει στον επαναληπτικό της Μαδρίτης ελπίζοντας για πρόκριση στους «16» του Champions League.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε προηγήθηκε με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο και με 2-3 στο 79′ από αυτογκόλ των γηπεδούχων, όμως η ομάδα του Ιβάν Λέκο ήταν εκείνη που είπε« την τελευταία λέξη». Και ειδικότερα την είπε ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ «χτύπησε» στο 89′, χαρίζοντας την ισοπαλία στην ομάδα του και μαζί και σαφώς περισσότερεςς ελπίδες σε σχέση με το αν έχανε.

Ιδανικό πρώτο μέρος για την Ατλέτικο

Η Ατλέτικο πέτυχε από νωρίς αυτό που θέλει κάθε φιλοξενούμενους. Δηλαδή να προηγηθεί στο σκορ και μάλιστα νωρίς. Το χέρι του Σέι, μετατράπηκε σε πέναλτι (μέσω VAR) για την Ατλέτικο, η οποία μόλις στο 8΄έκανε το 0-1 με τον Χούλιαν Άλβαρες.

Επί της ουσίας η εξέλιξη αυτή έδωσε την ευκαιρία στους «ροχιμπλάνκος» να «πατήσουν» πάνω στο προβάδισμά τους και να αφήσουν τους Βέλγους να «τρέξουν» για το γκολ. Όπως κι έγινε. Η Κλαμπ Μπριζ προσπάθησε αρκετά για να φτάσει στην ισοφάριση, είχε κάποιες καλές στιγμές, όμως ο τερματοφύλακας Όμπλακ ήταν σε ετοιμότητα προκειμένου να κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

Κορυφαία στιγμή για τους γηπεδούχους στο α’ μέρος αυτή του 19′ όταν ομάδα του Τζόλη είχε την κορυφαία στιγμή της στο α’ μέρος, όμως ο Όμπλακ έκανε μεγάλη επέμβαση σε εξαιρετικό σουτ του Νικολό Τρεσόλντι, κρατώντας το πολύτιμο προβάδισμα για την ομάδα του.

Κι αφού η Κλαμπ Μπριζ δεν έκανε το 1-1, έκανε το 0-2 η Ατλέτικο. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και μετά το κόρνερ του Άλβαρες από τα αριστερά, ο Γκριζμάν έδωσε με το κεφάλι στον Αντεμόλα Λούκμαν με προβολή, δίνοντας μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του.

Η επιστροφή της Κλαμπ Μπριζ

Ένα προβάδισμα όμως που αποδείχθηκε οτι δεν ήταν αρκετό για τους Ισπανούς καθώς μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά στο δεύτερο μέρος η Μπριζ ισοφάρισε με εντυπωσιακό τρόπο. Αρχικά στο ο Ράφαελ Ονιεντίκα πήρε το «ριμπάουντ» από σουτ του Τρεσόλντι, μείωσε σε 1-2 και έβαλε «φωτιά» στο Γιαν Μπρέιντελ.

Οι Βέλγοι είχαν πάρει ψυχολογία και στο 60′ είχαμε το 2-2. Αυτή τη φορά σκόρερ ήταν ο φορ Τρεσόλντι μετά από ασίστ του Μαμαντού Ντιακόν, έπιασε σουτ στην κάτω δεξιά γωνία και έφερε το ματς στην απόλυτη ισορροπία!

Το αυτογκόλ των Βέλγων

Η Κλαμπ Μπριζ συνέχισε να βγαίνει μπροστά και να προσπαθεί για το τρίτο της τέρμα, όμως το ίδιο έκανε και η Ατλέτικο, σε ένα παιχνίδι που είχε πάρει άγρια ομορφιά. Εν τέλει ήρθε τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους, αλλά δυστυχώς για αυτούς και ευτυχώς για τους φιλοξενούμενους ήταν αυτογκόλ.

Συγκεκριμένα στο 79′ ο Μάρκος Γιορέντε σε σέντρα από τα αριστερά για τον Σέρλοθ, παρενέβη ο στόπερ Ορντόνιες ο οποίος όμως αντί να απομακρύνει έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με πλασέ που θα ζήλευαν οι επιθετικοί της Ατλέτικο!

Τζόλης ο λυτρωτής

Το 2-3 ήταν γεγονός, όμως ούτε τότε κατάφεραν οι Μαδριλένοι να κρατήσουν το προβάδισμά τους. Αυτή τη φορά τους τιμώρησε ο Χρήστος Τζόλης!

Αρχικά στο 81΄ ο Έλληνας εξτρέμ είχε ευκαιρία με ένα σουτ που έφυγε ψηλά, όμως στο 89′ σημάδεψε σωστά και νίκησε τον εξαιρετικό απόψε Όμπλακ, μετά από πάσα του Ονιεντικά. Αρχικά ο βοηθός υπέδειξε οφσάιντ όμως το VAR επικύρωσε το γκολ μετά από λίγο κι έτσι η Κλαμπ Μπριζ απέσπασε μια παλικαρίσια ισοπαλία και διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκρισης ζωντανές.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο χαρακτήρας της Κλαμπ Μπριζ όταν έμεινε πίσω στο σκορ αρχικά με 0-2 και στη συνέχεια με 2-3. Λίγο πιο προσεκτική να ήταν και θα είχε κερδίσει.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Όταν υπάρχει γκολ τόσο νωρίς στο παιχνίδι και μάλιστα το πετυχαίνει η ισχυρότερη η εκ των δύο, είναι αναμενόμενο ότι τα δεδομένα αλλάζουν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Το ανόητο αυτογκόλ του Ορντόνιες ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που ο Βέλγοι πίεζαν για το 3-2 και αυτός το έκανε 2-3 για τους Ισπανούς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πολλή δουλειά είχε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Στο 20′ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Κόκε, όμως ο διαιτητής έδωσε εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι και μαζί του συμφώνησε και το VAR. Στις υπόλοιπες αποφάσεις χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Άγγλος Τζάρεντ Τζίλετ από το VAR έστειλε τον διαιτητή στο βίντεο για να δει το χέρι του Σέις. Επίσης κάλεσε τον διαιτητή για να τσεκάρει το 1-2 για πιθανό οφσάιντ, αλλά τελικά το μέτρησε κανονικά. Τέλος κατακύρωσε το γκολ του Τζόλη αφού διαπίστωσε πως δεν υπάρχει οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ:

52′ Ονιεντίκα, 60′, Τρεσόλντι, 89′ Τζόλης – 8’πεν. Άλβαρεζ, 45+4′ Λούκμαν 79’αυτ. Ορντόνιες

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Κλαμπ ΜΠΡΙΖ: Μινιολέ, Σάμπε (82′ Σικέτ), Ορδόνιες, Μέχελε, Σέις, Στάνκοβιτς, Ονιεντίκα, Βανάκεν, Τζόλης, Ντιακόν (82′ Καμπέλ), Τρεσόλντι (76′ Βερμάντ)

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Μολίνα, Πούμπιλ, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Σιμεόνε, Κόκε, Γιορέντε, Λούκμαν (62′ Μπαένα), Άλβαρεζ, Γκριεζμάν (66′ Σέρλοτ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

24/2 – Ατλέτικο – Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 19:45.