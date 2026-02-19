Περισσότερα σε λίγο…
Ο Ολυμπιακός το πάλεψε απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά τα δύο γκολ του Σικ στο μοιραίο τρίλεπτο (60'-63') της έδωσαν τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League.
Ακόμη ένα… μπαμ της Μπόντο Γκλιμτ που νίκησε την Ιντερ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League. Πρωταγωνιστής ο Κάσπερ Χογκ με δυο ασίστ και ένα γκολ
Ο Σικ έκανε με κεφαλιά το 2-0 για την Μπάγερ στο 63’
Ο σέντερ φορ της Μπάγερ βρέθηκε τετ α τετ με τον Τζολάκη και πλάσαρε εύστοχα