Ο Ολυμπιακός το πάλεψε απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά τα δύο γκολ του Σικ στο μοιραίο τρίλεπτο (60'-63') της έδωσαν τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League.