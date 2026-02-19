Με μια επιβλητική εμφάνιση στην Κρήτη, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, επικρατώντας του Ηρακλή με 91-61 και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Allwyn Final 8. Οι «πράσινοι» έδειξαν τις διαθέσεις τους από το πρώτο κιόλας λεπτό, στηριζόμενοι στην πιεστική τους άμυνα και την ενέργεια στο ανοιχτό γήπεδο, στοιχεία που τους επέτρεψαν να οικοδομήσουν μια διαφορά 15 πόντων ήδη από την πρώτη περίοδο.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε την πολυτέλεια να διαχειριστεί τις δυνάμεις των παικτών του ενόψει του αυριανού μεγάλου ημιτελικού κόντρα στον Ολυμπιακό (21/2, 20:00), όπου το «τριφύλλι» θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον περσινό του τίτλο και να φτάσει τα 22 τρόπαια στον θεσμό. Παρά την προσωρινή προσπάθεια του Ηρακλή να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο με ένα σερί 8-0, ο Ντίνος Μήτογλου έδωσε τις λύσεις που χρειάζονταν και ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο στο +20, μετατρέποντας το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία.

Κορυφαίος για τους νικητές αναδείχθηκε ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος σε 23 λεπτά συμμετοχής γέμισε τη στατιστική του με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Παράλληλα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις στη δεύτερη εμφάνισή του με τα πράσινα, προσφέροντας 9 πόντους και 4 ριμπάουντ σε μόλις 14 λεπτά δράσης. Στο δεύτερο ημίχρονο, η διαφορά ξεπέρασε και τους 30 πόντους μετά από εύστοχο τρίποντο του Κώστα Σλούκα, επιτρέποντας στον Τούρκο τεχνικό να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες του, οι οποίοι βρήκαν όλοι τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-7, 46-26, 73-46, 91-61.