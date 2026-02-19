Με μια εμφάνιση που επιβεβαιώνει την καθιέρωσή του στην παγκόσμια ελίτ του στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής κυριάρχησε στο διεθνές μίτινγκ του Λιεβάν στη Γαλλία, σημειώνοντας το πρώτο εξάμετρο άλμα στον κόσμο για το 2026. Ο Έλληνας πρωταθλητής απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική τροχιά ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων της χρονιάς, δείχνοντας έτοιμος για ιστορικές επιδόσεις. Ο […]