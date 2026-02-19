Μικρή έκπληξη έχει η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Μίλος Πάντοβιτς. Ο Ρενάτο Σάντσες πήρε φανέλα βασικού, ενώ ευρωπαϊκό ντεμπούτο κάνει ο Ανδρέας Τετέι.
Με buzzer beater η Τσέλιε νίκησε τη Ντρίτα και βλέπει… ΑΕΚ (2-3) Τριάρα για την Φιορεντίνα στην Πολωνία (0-3)
Στο ματς που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, η Τσέλιε νίκησε με γκολ στις καθυστερήσεις με 3-2, ενώ η Φιορεντίνα διέλυσε την Γιαγκελόνια με 3-0 εκτός έδρας.
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Κρίμα και άδικο!
Σε ένα ματς γεμάτο ένταση και ρυθμό στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός και η Βικτόρια Πλζεν ήρθαν ισόπαλοι με 2-2 για τη νοκ άουτ φάση του Europa League και άφησαν… ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία. Οι Τσέχοι μπήκαν πιο δυνατά, απειλώντας στο 6’, ενώ στο 11’ άνοιξαν το σκορ με τον Βισίνσκι, μετά από […]
Γερεμέγεφ: «Μακάρι το γκολ να συνδυαστεί με πρόκριση στην Ισπανία»
Ο σκόρερ του ΠΑΟΚ, Αλεκσάνταρ Γερεμέγεφ μίλησε μετά το τέλος του ματς με την Θέλτα και εξέφρασε την πίστη του ενόψει της ρεβάνς.
Ο Εμμανουήλ Καραλής «έσπασε» το φράγμα των 6 μέτρων στο Λιεβάν
Με μια εμφάνιση που επιβεβαιώνει την καθιέρωσή του στην παγκόσμια ελίτ του στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής κυριάρχησε στο διεθνές μίτινγκ του Λιεβάν στη Γαλλία, σημειώνοντας το πρώτο εξάμετρο άλμα στον κόσμο για το 2026. Ο Έλληνας πρωταθλητής απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική τροχιά ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων της χρονιάς, δείχνοντας έτοιμος για ιστορικές επιδόσεις. Ο […]
Ο Μιλουτίνοφ θέλει να αγωνιστεί στον τελικό παρά το κάταγμα στον αντίχειρα
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξελίσσεται στο πρόσωπο των ημερών για τον Ολυμπιακό ενόψει του μεγάλου τελικού του Allwyn Final–8 κόντρα στον Παναθηναϊκό (Σάββατο 21/2, 20:00). Ο Σέρβος σέντερ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στον ημιτελικό με το Μαρούσι, καθώς υπέστη κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα, γεγονός που καθιστά τη συμμετοχή του στον αγώνα τίτλου εξαιρετικά δύσκολη έως απίθανη. Ωστόσο, […]