Η Άρσεναλ επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μπουκάγιο Σάκα μέχρι το 2031, με τον διεθνή άσο να υπογράφει νέο, ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο.

Ο 24χρονος εξτρέμ γίνεται πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής των «κανονιέρηδων», με τις απολαβές του να φτάνουν περίπου τις 300.000 λίρες εβδομαδιαίως, δηλαδή σχεδόν 1,2 εκατομμύρια λίρες τον μήνα. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο που έχει ο Σάκα στα πλάνα του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια.

Committing his future to north London 🔐 Bukayo Saka has penned a new contract with the club 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 19, 2026

Η ομάδα του Λονδίνου στοχεύει στην επιστροφή στην κορυφή της Premier League για πρώτη φορά μετά το 2004 και αυτή τη στιγμή διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι, δείχνοντας αποφασισμένη να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι τέλους.

Σε ατομικό επίπεδο, τα φετινά νούμερα του Σάκα είναι ελαφρώς μειωμένα συγκριτικά με την περασμένη σεζόν. Μετρά 33 συμμετοχές με 7 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πέρυσι ολοκλήρωσε τη χρονιά με 37 εμφανίσεις, 12 τέρματα και 14 τελικές πάσες.

Ο Σάκα ανήκει στην Άρσεναλ από το 2008, προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε σε ηλικία 17 ετών, 2 μηνών και 24 ημερών, στην αναμέτρηση με τη Βόρσκλα Πολτάβα για το UEFA Europa League, στις 29 Νοεμβρίου 2018, όταν στον πάγκο των Λονδρέζων βρισκόταν ο Ουνάι Έμερι.