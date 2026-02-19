Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τη διάθεση των εισιτηρίων της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα διεξαχθεί στην «BayArena».

Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του UEFA Champions League και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στη ρεβάνς της Τρίτης (18/02) στη Γερμανία, όπου θα επιδιώξουν την ανατροπή.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, η πώληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι στη «BayArena» θα ξεκινήσει την Παρασκευή (20/2) στις 11:00, με σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης προς τους φιλάθλους της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Για το δεύτερο παιχνίδι της knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League απέναντι στην Bayer 04 Leverkusen, που θα διεξαχθεί στο «Bay Arena» την Τρίτη 24/02/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω ίντερνετ (www.olympiacos.org) την Παρασκευή 20/02 από τις 11:00 έως την εξάντλησή τους.

Για την αγορά τους θα είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

*Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό εισιτηρίου διαρκείας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβαν κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

*Μη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας την κάρτα φιλάθλου 2025/2026 (όσοι δεν την έχουν μπορούν να την προμηθευτούν από το www.olympiacossfp.gr).

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και η ημερομηνία γέννησης.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 33€ και 100€».