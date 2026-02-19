Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση στον ημιτελικό του Allwyn Final-8 και επικράτησε με 91-67 του Μαρούσι, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο (21/2).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιό τους μέσα στην τελευταία πενταετία, αντιμετωπίζοντας στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός – Ηρακλής.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ο Βεζένκοφ (16 πόντοι, 3 κλεψίματα), ο Παπανικολάου (12 πόντοι), ο Μόρις στην επιστροφή του (11 πόντοι, 4 ασίστ) και ο Χολ, που πρόσφερε 10 πόντους με γεμάτη στατιστική παρουσία. Για το Μαρούσι ξεχώρισαν ο Κουζέλογλου με 12 πόντους και ο Ουίλιαμς με 9.

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Τζόουνς, Ντόρσεϊ και Γουόρντ, ενώ εκτός ελληνικού ρόστερ ήταν οι ΜακΚίσικ και Τζόζεφ. Επιπλέον, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε τραυματίας στο τρίτο δεκάλεπτο με πρόβλημα στον δεξί αντίχειρα.

Από νωρίς στο «τιμόνι» οι Πειραιώτες

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι, προηγήθηκαν 13-5 και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 29-15, με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια. Παρά τη μείωση της διαφοράς στο δεύτερο δεκάλεπτο (36-24), οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ξανά στροφές και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 48-30, έχοντας 8/15 τρίποντα.

Στην τρίτη περίοδο το Μαρούσι προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 55-41, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το δεκάλεπτο στο 63-51.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με τον Χολ να δίνει ενέργεια και τους Μόρις και Πίτερς να ευστοχούν από μακριά, η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +18 (73-55) και στη συνέχεια στο +20 (80-60), «σφραγίζοντας» ουσιαστικά την πρόκριση. Το τελικό 91-67 ήρθε φυσιολογικά, με τον Ολυμπιακό να κάνει αποφασιστικό βήμα για ακόμη έναν τίτλο.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 30-48, 51-63, 67-91