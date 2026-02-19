Ο Oliver Rowland της Nissan Formula E Team ανέβηκε για τρίτη φορά στο βάθρο της φετινής σεζόν, στον 5ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E 2025/26 στη Τζέντα, με την ομάδα να επιστρέφει δυναμικά μετά τον δύσκολο αγώνα της προηγούμενης ημέρας.

Στον πρώτο αγώνα της Παρασκευής, ο Norman Nato πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στα προκριματικά, φτάνοντας έως τα duels, ενώ ο Rowland έμεινε εκτός. Ξεκινώντας από την 4η θέση, ο Nato ηγήθηκε για αρκετούς γύρους πριν από το Pit Boost του, αλλά στη συνέχεια έχασε θέσεις απέναντι σε αντιπάλους που ενεργοποίησαν το Attack Mode και τελικά τερμάτισε 13ος. Ο Rowland, ξεκινώντας από την 16η θέση, δεν κατάφερε να σημειώσει πρόοδο και ολοκλήρωσε τον αγώνα 17ος.

Στον δεύτερο αγώνα του διημέρου, το Σάββατο, ο Rowland πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στα προκριματικά, και έτσι ξεκίνησε 4ος στον 100ο αγώνα του στη Formula E – ενώ ο Nato έμεινε οριακά εκτός από τα duels.