Απορρίφθηκε η ένσταση της Μονακό – Συσσωρεύονται τα οικονομικά βάρη
Η Μονακό εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας απέρριψε την τελευταία προσφυγή του συλλόγου, σύμφωνα με δημοσίευμα του BeBasket. Παρότι η ομάδα έχει τακτοποιήσει μέρος των οφειλών της προς παίκτες που δεν είχαν λάβει εγκαίρως τα προβλεπόμενα ποσά των συμβολαίων τους, οι διαφορές με τη διοργανώτρια αρχή του γαλλικού […]
Παναθηναϊκός: Με Χέιζ-Ντέιβις στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ
Γνωστή έγινε η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του.
Η αποστολή της Εθνικής για τα προκριματικά – Επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος
Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αναμέτρηση της Εθνικής απέναντι στο Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί στις 27 Φεβρουαρίου (19:00) και εννέα ημέρες πριν το τζάμπολ της σημαντικής αναμέτρησης, έγιναν γνωστά τα ονόματα των παικτών που θα στελεχώσουν την αποστολή. Στις […]
Στο Ηράκλειο για το Final 8 ο Χουάντσο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται στην Κρήτη και η συμμετοχή του στον πρώτο προημιτελικό του Παναθηναϊκού θα κριθεί την τελευταία στιγμή.