Ιδιαίτερα αυστηρή είναι η ποινή που επιβλήθηκε στον Ματίας Αλμέιδα, με τον προπονητή της Σεβίλλη να τιμωρείται με επτά αγωνιστικές μακριά από τον πάγκο της ομάδας του, λόγω των γεγονότων που σημειώθηκαν στην αναμέτρηση απέναντι στην Αλαβές.

🚨 ¡Siete partidos de sanción a Matías Almeyda por su expulsión ante el Alavés!https://t.co/4gv7xFQh2V — ElDesmarque (@eldesmarque) February 18, 2026

Ο Αργεντινός τεχνικός αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα σε φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς από τα τηλεοπτικά πλάνα φαίνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα του διαιτητή. Το περιστατικό πυροδότησε μεγάλη ένταση, με την υπόθεση να εξετάζεται εκτενώς από τα αρμόδια όργανα.

Τελικά, αποφασίστηκε η επιβολή ποινής επτά αγωνιστικών, γεγονός που σημαίνει ότι ο Αλμέιδα θα απουσιάσει για περισσότερο από έναν μήνα από τον πάγκο. Η Σεβίλλη, πάντως, έχει ήδη καταθέσει ένσταση, επιδιώκοντας τη μείωση της τιμωρίας και εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο.

Στο φύλλο αγώνα αναφέρεται ότι ο Αργεντινός προπονητής αποβλήθηκε «γιατί διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια απόφαση μου, κάνοντας φωνές και χειρονομίες αποδοκιμασίας προς το πρόσωπό μου», κάτι που όπως μάλλον φαίνεται δεν ισχύει. Μέσω αυτής της γραμμής, η Σεβίλλη ελπίζει να ακυρωθεί τουλάχιστον η κόκκινη κάρτα.

🔴🎥 Así fue el gesto por el que Matías Almeyda fue expulsado. El entrenador del @SevillaFC salta tras una falta en contra y se apoya en el banquillo. 📁 ACTA: “fue expulsado por protestar realizando GRITOS y GESTOS DE DESAPROBACIÓN hacia mi persona” pic.twitter.com/t2v3d4FKPW — Zona Mixta (@ZonaMixta__) February 14, 2026

Η υπόθεση προκαλεί ήδη συζητήσεις για τη διαχείριση των αποβολών και την αυστηρότητα της πειθαρχικής επιτροπής, ενώ η Σεβίλλη δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον προπονητή της μέχρι τέλους.

Αναλυτικά η ποινή που επιβλήθηκε στον Αλμέιδα

Η τιμωρία των επτά αγωνιστικών στον Ματίας Αλμέιδα προέκυψε από τέσσερις διαφορετικές παραβάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν ξεχωριστά και αθροιστικά οδήγησαν στη βαριά «καμπάνα».

Συγκεκριμένα, στον προπονητή της Σεβίλλη επιβλήθηκαν δύο αγωνιστικές για έντονες και επίμονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή. Επιπλέον, τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική επειδή δεν αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια μετά την αποβολή του, προκαλώντας καθυστέρηση στην επανέναρξη της αναμέτρησης.

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν τρεις αγωνιστικές για απαξιωτική και υποτιμητική συμπεριφορά απέναντι στους διαιτητές, όπως αυτή περιγράφεται στο φύλλο αγώνα, ενώ προστέθηκε ακόμη μία αγωνιστική για ενέργειες που κρίθηκε ότι διατάραξαν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Τι κατέγραψε ο διαιτητής

Στο φύλλο αγώνα αναφέρεται πως ο Αλμέιδα επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και στάθηκε απέναντι στον ρέφερι σε πολύ κοντινή απόσταση, με στάση που χαρακτηρίζεται ως προκλητική και εκφοβιστική. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά ενδέχεται να εκληφθεί ακόμη και ως απόπειρα εξαναγκασμού, παράβαση που επισύρει ποινές από τέσσερις έως δώδεκα αγωνιστικές.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά την αποχώρησή του κλώτσησε με ένταση ένα μπουκάλι νερού, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί έντονα στον τέταρτο διαιτητή. Τελικά, απομακρύνθηκε με τη συνδρομή μελών του τεχνικού επιτελείου και της ασφάλειας του συλλόγου. Κάθε μία από αυτές τις πράξεις συνεκτιμήθηκε στη διαμόρφωση της τελικής ποινής.

Πλέον, η Πειθαρχική Επιτροπή καλείται να κρίνει εάν οι ενέργειες του Αργεντινού τεχνικού θα αντιμετωπιστούν ως μεμονωμένες παραβάσεις ή ως ένα ενιαίο και διαρκές περιστατικό — σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αυστηρότερη τιμωρία.