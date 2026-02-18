Μία σοκαριστική στιγμή έλαβε χώρα στο 34′ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν.

Λορέντσο Πιρόλα και Παναγιώτης Ρέτσος συγκρούστηκαν μετωπικά στον αέρα και τραυματίστηκαν αμφότεροι. Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός μάτωσε πολύ άσχημα, άλλαξε φανέλα, αλλά συνεχίζει κανονικά στο ματς.

Ο Ιταλός στόπερ μάτωσε επίσης πάρα πολύ, στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος ξανά, του άλλαξαν επίδεσμο, αλλά το πήρε πάνω του και συνεχίζει επίσης κανονικά στο ματς. Και οι δυο τους είναι καλά πλέον.

Τρίτος τραυματισμός για τον Πιρόλα στη σειρά, είχε τραυματιστεί ξανά με τη Λεβερκούζεν στο ματς της League Phase, με τη διαφορά ότι τότε βγήκε αναγκαστική αλλαγή.

