Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League, επικρατώντας 0-1 στην έδρα της Μπενφίκα χάρη σε εντυπωσιακό γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ στο 50ο λεπτό. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένταση και διακοπή περίπου δέκα λεπτών, μετά την καταγγελία του Βραζιλιάνου επιθετικού για ρατσιστική επίθεση από τον Πρεστιάνι.

Μετά το τέρμα, ο Βινίσιους κατήγγειλε ότι ο ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα τον αποκάλεσε «μαϊμού», με τον διαιτητή Λετεσιέ να εφαρμόζει το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και να διακόπτει προσωρινά το παιχνίδι. Κατά την επανέναρξη, η Ρεάλ διατήρησε τον έλεγχο, ενώ οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά, με το τελικό 0-1 να παραμένει μέχρι τη λήξη.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε για όλο το 90λεπτο για την Μπενφίκα, χωρίς να καταφέρει να αλλάξει την τύχη της ομάδας του, με τη «βασίλισσα» να κάνει το πρώτο καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Ντέντιτς, Αραούζο, Οταμέντι, Νταλ, Όρσνες (80′ Καμπράλ), Μπαρέιρο, Πρεστιάνι (81′ Λουκεμπάκιο) Ράφα Σίλβα (74′ Σουντάκοφ), Σκέλντερουπ (74′ Ρίος), Παυλίδης

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χούισεν, Καρέρας (90+9′ Καρβαχάλ), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (86′ Ντίαθ), Τσουαμενί, Καμαβινγκά (90+4′ Πίταρς), Εμπαπέ, Βινίσιους