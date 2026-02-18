Οι «ασπρόμαυροι» θέλησαν να μοιραστούν με τους φιλάθλους τους ένα σημαντικό ορόσημο για τον σύλλογο, παρουσιάζοντας το νέο έμβλημα που θα συνοδεύει την επέτειο του αιώνα ζωής του ΠΑΟΚ. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια λιτή και απέριττη δημοσίευση, που υπογράμμισε τη σημασία της στιγμής για την ιστορία της ομάδας.

Με το νέο σήμα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τιμά την κληρονομιά της και δίνει στους οπαδούς της ένα ξεχωριστό σύμβολο για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια ύπαρξης και προσφοράς στον ελληνικό αθλητισμό.

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση:

