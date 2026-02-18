Η Ντόρτμουντ έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League, επικρατώντας 2-0 της Αταλάντα στο Signal Iduna Park στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs. Κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Γκιρασί, που άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 3′ και δημιούργησε το δεύτερο γκολ για τον Μπάιερ στο 42′. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 25 Φεβρουαρίου στη New Balance Arena.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και έδειξαν από νωρίς ότι θα έχουν τον έλεγχο, με την Αταλάντα να προσπαθεί να απειλήσει κυρίως στις αντεπιθέσεις χωρίς αποτέλεσμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ντόρτμουντ διαχειρίστηκε άνετα το προβάδισμά της, δημιουργώντας κάποιες ευκαιρίες για ένα τρίτο γκολ, αλλά τελικά περιορίστηκε στη νίκη με 2-0, αποκτώντας σαφές προβάδισμα για τη ρεβάνς.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ρετζιάνι, Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Ριέρσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα (83′ Σάμπιτζερ), Σβένσον, Μπάιερ (70′ Αντεγέμι), Μπραντ (70′ Τσουκουεμέκα), Γκιρασί (83′ Σίλβα)

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέκι, Κοσουνού, Τζιμσίτι (46′ Χιέν), Κολάζινατς, Ζαπακόστα (72′ Μπελανόβα), ντε Ρουν (63′ Σουλεμάνα), Έντερσον, Μπερνασκόνι, Πάσαλιτς, Ζαλέβσκι (82′ Σάμαρτζιτς), Σκαμάκα (46′ Κριστόβιτς)