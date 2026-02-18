Η UEFA προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση των διαιτητών πριν από τα νοκ-άουτ του UEFA Champions League, θέτοντας ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ποδοσφαιριστών, τη συνετή χρήση του VAR και την ενιαία εφαρμογή των κανονισμών.

Ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, σε ειδικό σεμινάριο υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των παικτών. Οι ρέφερι έλαβαν οδηγία να είναι ιδιαίτερα αυστηροί απέναντι σε σκληρά και επικίνδυνα τάκλιν, ειδικά σε φάσεις κοντά στις περιοχές όπου η ένταση ανεβαίνει.

Σε ό,τι αφορά το VAR, τονίστηκε πως η τεχνολογία πρέπει να παρεμβαίνει μόνο σε «ξεκάθαρα και προφανή λάθη». Δηλαδή σε αντικειμενικές αποφάσεις – όπως το οφσάιντ ή κρίσιμες φάσεις που επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα – και όχι σε οριακές, υποκειμενικές κρίσεις που επιβραδύνουν αδικαιολόγητα τον ρυθμό του αγώνα. Όπως επισημάνθηκε, ο αρχικός σκοπός του VAR είναι η διόρθωση σοβαρών λαθών και όχι η διαρκής επανεξέταση κάθε αμφισβητούμενης φάσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις υπερβολικές αντιδράσεις παικτών μετά από ελαφρές επαφές, φαινόμενο που – όπως παραδέχθηκε ο Ροσέτι – δυσκολεύει σημαντικά την αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς η εικόνα από την τηλεόραση διαφέρει συχνά από την οπτική του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις χεριού, οι διαιτητές κλήθηκαν να εξετάζουν συνολικά τη φάση: τη στάση του σώματος, την πρόθεση, τη φυσική ή μη θέση των χεριών, αλλά και το αν η επαφή ήταν αναπόφευκτη – για παράδειγμα σε πτώση ή σε προσπάθεια ισορροπίας. Στόχος είναι να υπάρχει κοινή «τεχνική γλώσσα» σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ώστε οι αποφάσεις να παρουσιάζουν συνέπεια ανεξαρτήτως χώρας.

Το μήνυμα της UEFA είναι σαφές: προστασία των ποδοσφαιριστών, περιορισμός των περιττών παρεμβάσεων του VAR και ενιαία ερμηνεία των κανονισμών, με στόχο μια πιο ποιοτική, διαφανή και δίκαιη διαιτησία.

