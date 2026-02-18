Η UEFA προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση των διαιτητών πριν από τα νοκ-άουτ του UEFA Champions League, θέτοντας ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ποδοσφαιριστών, τη συνετή χρήση του VAR και την ενιαία εφαρμογή των κανονισμών.

Ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, σε ειδικό σεμινάριο υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των παικτών. Οι ρέφερι έλαβαν οδηγία να είναι ιδιαίτερα αυστηροί απέναντι σε σκληρά και επικίνδυνα τάκλιν, ειδικά σε φάσεις κοντά στις περιοχές όπου η ένταση ανεβαίνει.

Σε ό,τι αφορά το VAR, τονίστηκε πως η τεχνολογία πρέπει να παρεμβαίνει μόνο σε «ξεκάθαρα και προφανή λάθη». Δηλαδή σε αντικειμενικές αποφάσεις – όπως το οφσάιντ ή κρίσιμες φάσεις που επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα – και όχι σε οριακές, υποκειμενικές κρίσεις που επιβραδύνουν αδικαιολόγητα τον ρυθμό του αγώνα. Όπως επισημάνθηκε, ο αρχικός σκοπός του VAR είναι η διόρθωση σοβαρών λαθών και όχι η διαρκής επανεξέταση κάθε αμφισβητούμενης φάσης.

⚽ Refereeing priorities set for the knockout phase! 🏟️ UEFA’s refereeing director Roberto Rosetti has outlined key mid-season guidelines, from tougher player protection standards to clearer VAR use and stronger communication with team captains. ➡️ See full details here:… pic.twitter.com/1pGD56KSHI — UEFA (@UEFA) February 17, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις υπερβολικές αντιδράσεις παικτών μετά από ελαφρές επαφές, φαινόμενο που – όπως παραδέχθηκε ο Ροσέτι – δυσκολεύει σημαντικά την αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς η εικόνα από την τηλεόραση διαφέρει συχνά από την οπτική του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις χεριού, οι διαιτητές κλήθηκαν να εξετάζουν συνολικά τη φάση: τη στάση του σώματος, την πρόθεση, τη φυσική ή μη θέση των χεριών, αλλά και το αν η επαφή ήταν αναπόφευκτη – για παράδειγμα σε πτώση ή σε προσπάθεια ισορροπίας. Στόχος είναι να υπάρχει κοινή «τεχνική γλώσσα» σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ώστε οι αποφάσεις να παρουσιάζουν συνέπεια ανεξαρτήτως χώρας.

🚨📺 UEFA Referee Director Roberto Rosetti: “We must remember why VAR was introduced. It was created to correct. The technology is excellent for objective decisions, like offsides, but for subjective judgments, we need to be cautious, because when we review tiny details we are… pic.twitter.com/L343Pqpxwd — EuroFoot (@eurofootcom) February 18, 2026

Το μήνυμα της UEFA είναι σαφές: προστασία των ποδοσφαιριστών, περιορισμός των περιττών παρεμβάσεων του VAR και ενιαία ερμηνεία των κανονισμών, με στόχο μια πιο ποιοτική, διαφανή και δίκαιη διαιτησία.