Το «κίτρινο υποβρύχιο» βύθισε τη Λεβάντε. Παράλληλα, η Βιγιαρεάλ με την εκτός έδρας νίκη με 1-0 στο εξ αναβολής ματς της 16ης αγωνιστικής της La Liga έκανε… δήλωση θέσης για το Champions League.

Η Βιγιαρεάλ, η οποία είχε και δοκάρι, επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στην 3η θέση με 48 βαθμούς. Αντίθετα, η Λεβάντε, με την τρίτη σερί ήττα και τέταρτο ματς χωρίς νίκη, έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη της παραμονής καθώς έμεινε 19η με 18 βαθμούς και στο -7 από την 17η θέση που ισοδυναμεί με σωτηρία.

Η Λεβάντε είχε ελαφρά υπεροχή στο ξεκίνημα του αγώνα, όμως χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρίες. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν με κοντινές πάσες και χωρίς επιθετικά ρίσκα. Όπως φαίνεται έκαναν καλά καθώς η Βιγιαρεάλ είχε (δεξί) δοκάρι στο 30’ σε κεφαλιά του Μολέιρο. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βγαίνουν περισσότερο στην επίθεση αλλά αρκέστηκαν σε κάποια σουτ και οι γηπεδούχο παρέμειναν στο ίδιο στιλ.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαφορετική εικόνα. Οι δυο ομάδες έπαιξαν επιθετικά και οι τερματοφύλακες έκαναν αποκρούσεις. Το σκορ για την Βιγιαρεάλ άνοιξε στο 57’ ο Μικελτάτζε, ο οποίος με έξοχο σουτ νίκησε τον Ράιαν, μετά από πάσα του Πέπε.

Στο 76’ η Λεβάντε ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον ‘Εγιογκ.

ΛΕΒΑΝΤΕ: Ράιαν, Τολζάν, Ντε Λα Φουέντε, Μορένο (65΄’Εγιογκ), Παμπίν, Ραχούμπερ (65’ Βενθεντόρ), Ολοσαγκάστι, Ράχα (65’ Ματούρο), Λοσάντα (74’ ‘Αλβαρεθ), Κορτές (88’ Τούντε), Εσπί.

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Λουίζ Τζούνιορ, Μουρίνο, Ναβάρο, Μαρίν (79’ Πάλμα Βέιγκα), Κορδόνα, Πέπε, Καμεσάνα, Γκέιγ (78΄Πάρτεϊ), Μολέιρο (88’ Φρίμαν), Πέρεθ (71’ Πεντράθα), Μικελτάτζε (89’ Ολουβατίμικχιν).

Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή (20/02)

(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε

Σάββατο (21/2)

(15:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο

(17:15) Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο

(19:30) Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης

(22:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ

Κυριακή (22/2)

(15:00) Χετάφε-Σεβίλλη

(17:15) Μπαρτσελόνα-Λεβάντε

(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/2)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα