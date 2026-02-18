Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αναμέτρηση της Εθνικής απέναντι στο Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί στις 27 Φεβρουαρίου (19:00) και εννέα ημέρες πριν το τζάμπολ της σημαντικής αναμέτρησης, έγιναν γνωστά τα ονόματα των παικτών που θα στελεχώσουν την αποστολή.

Στις κλήσεις του Σπανούλη βρίσκονται οι: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης και Πλώτας.

Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος δεν είχε συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το περασμένο καλοκαίρι. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκός είχε αναφερθεί δημόσια σε ζητήματα που τον είχαν ενοχλήσει, ωστόσο φαίνεται πως οι όποιες διαφωνίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Έτσι, δύο χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή με το εθνόσημο, ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει στην «Επίσημη Αγαπημένη», η οποία θα επιδιώξει να παρουσιαστεί πλήρης και έτοιμη για να κάνει το αποφασιστικό βήμα στα προκριματικά.