Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε δεύτερη σπουδαία απόκρουση στο παιχνίδι, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να διατηρεί ανέπαφη την εστία του.
Ο διεθνής γκολκίοπερ έκανε τεράστια επέμβαση σε σουτ του Μάσα κι εν συνεχεία η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των πρωταθλητών Ελλάδος.
Δείτε την μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη στο 29′.
