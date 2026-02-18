Η UEFA ανακοίνωσε πως ξεκινά επίσημη διαδικασία διερεύνησης σχετικά με την καταγγελία του Βινίσιους Τζούνιορ για ρατσιστική συμπεριφορά, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα για τα playoffs του Champions League.

Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από ένταση, παρά το εντυπωσιακό γκολ του Βραζιλιάνου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με το οποίο έδωσε προβάδισμα στους «μερένχες». Κατά τον πανηγυρισμό του, δέχθηκε κίτρινη κάρτα, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε έντονη λογομαχία με τον Τζανλούκα Πρεστιάνι.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός φέρεται να προέβη σε ρατσιστικό χαρακτηρισμό, καλύπτοντας το στόμα του με τη φανέλα του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής απόδειξη για το ακριβές περιεχόμενο των λεγομένων του, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η UEFA γνωστοποίησε πως ορίστηκε Ελεγκτής Ηθικής και Πειθαρχίας, ο οποίος θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία και τα συμπεράσματα της έρευνας αναμένονται το προσεχές διάστημα, με το θέμα να επαναφέρει στο προσκήνιο τη μάχη κατά του ρατσισμού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.