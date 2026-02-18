Ο Κωνσταντής Τζολάκης δείχνει και στο σημερινό παιχνίδι με την Λεβερκούζεν γιατί θεωρείται από τους κορυφαίους γκολκίπερ στην Ευρώπη.
Ο πορτιέρε των πειραιωτών έκανε εξαιρετική απόκρουση σε κοντινή προβολή του Σικ στο 16’, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
Δείτε την φάση:
