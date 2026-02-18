Ο Κωνσταντής Τζολάκης δείχνει και στο σημερινό παιχνίδι με την Λεβερκούζεν γιατί θεωρείται από τους κορυφαίους γκολκίπερ στην Ευρώπη.

Ο πορτιέρε των πειραιωτών έκανε εξαιρετική απόκρουση σε κοντινή προβολή του Σικ στο 16’, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Δείτε την φάση:

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα