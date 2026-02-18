Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο Φάληρο, με σκόρερ και πάλι τον Σικ.
Ο επιθετικός της γερμανικής ομάδας έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 για τους φιλοξενούμενους στο 63’.
Δείτε το δεύτερο γκολ της Μπάγερ:
