Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο Φάληρο, με σκόρερ και πάλι τον Σικ.

Ο επιθετικός της γερμανικής ομάδας έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 για τους φιλοξενούμενους στο 63’.

Δείτε το δεύτερο γκολ της Μπάγερ:

