Η Μονακό εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας απέρριψε την τελευταία προσφυγή του συλλόγου, σύμφωνα με δημοσίευμα του BeBasket.

Παρότι η ομάδα έχει τακτοποιήσει μέρος των οφειλών της προς παίκτες που δεν είχαν λάβει εγκαίρως τα προβλεπόμενα ποσά των συμβολαίων τους, οι διαφορές με τη διοργανώτρια αρχή του γαλλικού πρωταθλήματος παραμένουν ανοιχτές. Η προσφυγή στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο είχε στόχο είτε την ακύρωση είτε τη μείωση συγκεκριμένων οικονομικών επιβαρύνσεων, ωστόσο δεν έγινε δεκτή.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Μονακό οφείλει 3.000 ευρώ στη γαλλική λίγκα, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για δικαστικά έξοδα ή διοικητικό πρόστιμο. Το σημαντικότερο πλήγμα, πάντως, αφορά υπέρβαση του επιτρεπόμενου προϋπολογισμού μεταγραφών και μισθολογίου, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους 2,25 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπέρβαση φέρεται να σημειώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, επί διοίκησης του Αλεξέι Φεντόριτσεφ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν σταματά τις νομικές της κινήσεις, καθώς έχει απευθυνθεί και στη Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία λειτουργεί ως φορέας αθλητικής διαμεσολάβησης. Στόχος της είναι να βρεθεί λύση σε θεσμικό επίπεδο και να αποφευχθεί μια μακροχρόνια και επιβαρυντική δικαστική διαμάχη.