Η Αναντολού Εφές ενισχύεται σημαντικά ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαχτσεσεχίρ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας (18/2, 19:30), καθώς ο Σέιν Λάρκιν επιστρέφει στη δράση έπειτα από τρίμηνη απουσία.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε τεθεί εκτός λόγω τραυματισμού πριν ακόμη αναλάβει την τεχνική ηγεσία ο Πάμπλο Λάσο και πλέον είναι έτοιμος να αγωνιστεί ξανά, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στην περιφέρεια.

Μέχρι τον τραυματισμό του, ο Λάρκιν είχε συμμετάσχει σε 11 παιχνίδια της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15,8 πόντους και 4,5 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στο ροτέισον της ομάδας.