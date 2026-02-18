Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «15 Λεπτά» με τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο, ο Γιάννης Μπέζος μίλησε εφ’ όλης της ύλης για την πολιτική επικαιρότητα και την συζήτησή του με τον πρωθυπουργό, την σχέση του με το τραγούδι αλλά και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Οι εμφανίσεις του σε μουσική σκηνή

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να ξανα ξεκινήσει τις εμφανίσεις σε κάποιο κέντρο για να τραγουδάει ο Γιάννης Μπέζος είπε: «Όχι τώρα. Το ρεπερτόριο είναι άφθονο αλλά η μουσική σκήνη, που εμφανιζόμουν, στα Πετράλωνα έκλεισε δυστυχώς. Άλλαξε η χρήση, επομένως δεν έχουμε στέγη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω τον τραγουδιστή αυτές οι βραδιές που κάνω εκεί έχουν ένα κλίμα συντροφικότητας με τραγούδια τα οποία μας ακολουθούν μας παρηγορούν, μας χαϊδεύουν, μας θυμίζουν κάτι από τα νιάτα μας ή μελωδίες σπουδαίες, στίχοι υπέροχοι τραγούδια που μπορούν να μας ενώσουν εν πάση περιπτώσει».

Η συζήτηση με τον Πρωθυπουργό

Για την συζήτηση που είχε πριν λίγους μήνες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε:

«Η συζήτηση με τον Πρωθυπουργό ήταν για την γενικότερη εικόνα, δεν ήταν αμιγώς πολιτικά θέματα τα κομματικά αλλά με την πορεία της χώρας μας δηλαδή αυτός ήταν ένας λόγος που συμμετείχα γιατί πρέπει να δούμε πολύ απλά τι θα κάνουμε, πως θα πορευτούμε. »

«Τον κ. Μητσοτάκη τον γνώριζα και πιο πριν είχαμε βρεθεί και σε ένα άλλο πάνελ πολύ παλαιότερα με την κρίση του 2011, μπορεί να μην ήταν καν υπουργός, ήταν Βουλευτής σίγουρα. Δεν θέλω να κατέβω με τα μικροκομματικά και κομματικά νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από κάτι περισσότερο, πρέπει λίγο να φύγουμε από την ακινησία. Γενικότερα ζούμε με αναμνήσεις όχι μόνο στην πολιτική και με νοσταλγία ήταν κάτι που το ανέφερα και στην συζήτηση μας πρόεδρο της κυβέρνησης γιατί η νοσταλγία είναι φρικτή. Άλλο να μαθαίνουμε και άλλο να θέλουμε να επαναφέρουμε το παρελθόν. Είναι πράγματα που τα κάνουν τώρα και οι ΗΠΑ, όπως βλέπετε τα κάνουν και οι Ρώσοι, τα κάνουν και οι Τούρκοι, προσπαθούν να τα κάνουν και οι κεντροευρωπαΐοι, η Αυστρία. Μας έλκουν τα περασμένα μεγαλεία γιατί αυτές οι χώρες έχουν αυτοκρατορικό παρελθόν, εμείς είχαμε αυτή την τάση με την Μεγάλη Ιδέα πριν από εκατό τόσα χρόνια η οποία οδήγησε στην καταστροφή της Σμύρνης. Η νοσταλγία έχει αυτό ότι θέλω να επιστρέψω σε μία ζεστασιά και σε ένα μεγαλείο ενώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και μάλιστα πολύ δυναμικά να φύγουμε δηλαδή από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Όλοι όμως οριζόντια στο σύστημα το πολιτικό».

Το διάβασμα και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Στη συζήτηση έγινε αναφορά στην τάση των Ελλήνων καθώς και στην «έλλειψη γνώσης», με τον Γιάννη Μπέζο να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Δεν αναφέρομαι μόνο στους πολιτικούς είναι γενικότερο αυτό, γιατί έχουμε μία τάση να μην διαβάζουμε πολύ. Επομένως θα έλεγα ότι μας λείπει ο οπλισμός της γνώσης αρκετά και όχι μόνο της γνώσης όσον αφορά την πληροφορία να ξέρουμε πράγματα αλλά να μας οδηγούν και στην σοφία αυτά τα πράγματα δηλαδή να αναθεωρούμε επί της ουσίας μέσα μας. Αντιθέτως μας αρέσει πάρα πολύ να γράφουμε ότι θέλουμε να συμβουλέψουμε και να οδηγήσουμε την πατρίδα στο φως δεν γίνονται έτσι αυτά. Είμαι πιο πολύ από όσο θα έχεις καταλάβει της αυτοκριτικής και λιγότερο της κριτικής των άλλων».

«Δεν τα είπα όλα αυτά για το βιβλίο κ. Τσίπρα με αφορμή αυτό το είπα γιατί είναι γενικότερο φαινόμενο εδώ και χρόνια αυτό. Το διάβασα το βιβλίο του κ. Τσίπρα δεν ανακάλυψα κάτι να σας πω την αλήθεια δηλαδή είδα ένα χρονολόγιο πραγμάτων πέρα από τα προσωπικά όταν ήταν μικρός και τα λοιπά και της σπουδές του αλλά γεγονότα πολιτικά και τα οποία γνωρίζαμε αλλά μία κριτική στις πράξεις του, σε στελέχη, δεν είδα μία πολύ μεγάλη τάση αυτοκριτικής, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Αυτό νομίζω ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή δεν τολμάμε να σκάψουμε λίγο μέσα μας, θα μου πεις ο κ. Τσίπρας ήταν πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός σε μία πολύ ζοφερή περίοδο δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά αλλά όταν αποφασίζεις να βγεις στο μεϊντάνι και μάλιστα τόσο δυναμικά θα πρέπει να δημιουργήσεις και ένα νέο αφήγημα να δώσεις μία νέα εικόνα βλέπω ότι αναπαράγει ένα παλιό κλίμα».

«Δεν είδα κάτι καινούργιο, δηλαδή θα έλεγε κανείς γιατί να εμπιστευτώ αυτό “δεν το λέω τώρα”, δεν κάνω πολιτική αλλά γιατί να εμπιστευτώ αυτό είναι κάτι που δεν μου λέει κάτι δεν μου λέει κάτι δεν με οδηγεί στο μέλλον αυτό. Δεν είδα κάτι μετά από όλα αυτά που έζησα βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά αυτό κατάλαβα εγώ. Ότι θα παίξει ρόλο θα παίξει ρόλο είναι πρώην πρωθυπουργός».

Σε ερώτηση για το εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική απάντησε: «αυτό δεν το ξέρω, ήταν πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός κόμματος το οποίο ήταν σε συρρίκνωση και ξαφνικά λόγω των γεγονότων, λόγω του κύματος από ότι θέλετε γιγαντώθηκε. Το ότι γιγαντώθηκε πολύ γρήγορα ήταν το λάθος του γιατί ξεφούσκωσε και πολύ γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε μία βάση από κάτω και ένα έρεισμα πολύ ισχυρό. Μάλλον στηρίχθηκε στον θυμό και στην αγανάκτηση παρά στον προγραμματισμό, επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η αριστερά πάντα έχει κινηματικά χαρακτήρα. Δηλαδή αυτή είναι η ουσιαστική της προσφορά γιατί χρωστάμε πολλά και στην αριστερά, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και να τα παραμερίζουμε πάρα πολλά. Λοιπόν έχει κινηματικό χαρακτήρα όταν αναλαμβάνει να διακυβερνήσει εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Δεν είναι φαινόμενο ελληνικό είναι παγκόσμιο».

Για την Μαρία Καρυστιανού

Σε ερώτηση για το εάν η Μαρία Καρυστιανού έχει ακροατήριο απάντησε πως «θα έχει σίγουρα, το θέμα δεν είναι εάν θα έχει ακροατήριο το θέμα είναι να έχει μέλλον και νομίζω πως όχι. Το λέω αυτό γιατί εγώ ξεκινάω πάντα από τις προθέσεις, η κ. Καρυστιανού βγήκε προς τα έξω μετά το προσωπικό της δράμα το οποία είναι πέρα από κάθε συζήτηση και αποφασίζει να πολιτευθεί. Το θέτω ανάποδα εάν δεν γινόταν το προσωπικό δράμα τι θα γινόταν; Θέλω να πω ότι ποια είναι η βασική μας πρόθεση. Καθόλου κακό να υπάρξει δικαίωση και κάθαρση, δεν είπα ότι είναι κακό, απλώς αυτά δεν γίνονται με συνθήματα νομίζω και με όλες αυτές τις υπερβολές. Μία παρέμβαση της διάβασα, έκανε μία ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό για τα ελληνοτουρκικά είναι λίγο περίεργα πράγματα αυτά κατά την γνώμη μου θα κριθεί βεβαίως από την στιγμή που θα προτάξει κάποια πρόγραμμα τότε θα κριθεί».

Ο χώρος της κεντροαριστεράς και το μέλλον της

«Έτσι όπως πορεύεται ο χώρας της κεντροαριστεράς δεν έχει μέλλον, το διεθνές σκηνικό έχει αλλάξει τελείως έχει έρθει τούμπα νομίζω ότι ο λόγος των πολιτικών δεν έχει γοητεία. Δηλαδή η περίπτωση του κ. Κασσελάκη είναι ενδεικτική λέγανε τότε μα γιατί πώς ξαφνικά ένας άνθρωπος φάνηκε ένας άνθρωπος, φάνηκε ένας άνθρωπος που είχε το στοιχείο της γοητείας τα πλιά στελέχη δεν ήταν ούτε γοητευτικά ως αύρα, ούτε πειστικά πλέον. Εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που τουλάχιστον ήταν γοητευτικός και είπε ας πάμε εκεί φυσικά κατέρρευσε και αυτό με έναν τρόπο. Θέλω να πω ότι πάντα υπάρχει ακροατήριο για τέτοια πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε σε ότι αφορά την χώρα μας είμαστε μία μικρή χώρα στην Βαλκανική χερσόνησο η οποία ευτυχώς είναι εντεταμένη στην Ευρωπαϊκή οικογένεια αλλά έχει όλα τα προβλήματα που έχουν οι χώρες του ανατολικού τόξου, που λέω εγώ, δηλαδή δεν είμαστε ακριβώς δυτικοί».

Η ταινία του Καποδίστρια και ο διχασμός

Με αφορμή την τελευταία ταινία του Γιάννη Σμαραγδή αλλά και την ένταση που έχει προκαλέσει ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε: «Τώρα με αφορμή την ταινία του Καποδίστρια που μας έχει διχάσει και προσπαθούμε να τον ερμηνεύσομε με τα σημερινά μέτρα είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουν περάσει 200 τόσα χρόνια είναι αστείο να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τον Καποδίστρια έναν άνθρωπο ο οποίος έδρασε τον 18αιώνα δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Για να τα λύσουμε αυτά πρέπει να τα μάθουμε για τον Καποδίστρια. Εσείς είστε πολύπειρός ξέρετε ότι οι προσπάθειες όλων των φιλελευθέρων ηγετών δηλαδή του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το Χαρίλαου Τρικούπη ήταν να ξεκολλήσουν την Ελλάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βλέπετε ακόμα δεν μπορούμε να το κάνουμε έχουμε προβλήματα».

Για την τέχνη, το θέατρο και την τηλεόραση

Τέλος για την υποκριτική και τις τελευταίες δουλειές που έχει αναλάβει ο τόνισε: «Αυτόν τον καιρό είμαι στο Θέατρο Άνεσις και παρουσιάζω τρία μονόπρακτα του Τσέχωφ κωμωδίες με ένα κοινό τίτλο που λέγεται «οι βλαβερές συνέπειες του γάμου» και εντός παρενθέσεως γελώντας με τον Τσέχωφ ήταν ένα εγχείρημα που ήθελα χρόνια να το κάνω και αποφάσισα να το κάνω φέτος. Για την τηλεόραση κάνω γυρίσματα για μία σειρά που θα βγει στον ΑΝΤ1 μετά το Πάσχα με τίτλο «Σούπερ ήρωες» αφορά την συμπεριφορά σε ένα σούπερ μάρκετ».

Τέλος, σε ερώτηση για το ποια είναι η πιο εμβληματική στιγμή του στην τηλεόραση ο Γιάννης Μπέζος απάντησε πως: «Είναι πάρα πολλές οι δουλειές που έχω κάνει, αλλά η σειρά που αγάπησα να απαντήσω έτσι ήταν το «Εκείνες και εγώ» το ριμέικ αυτό του Πρετεντέρη ακριβώς επειδή ήμουν ηλικιακά σε μία ωριμότητα και επειδή ήταν μία δουλειά που την ανέλαβα εξολοκλήρου από την αρχή, ήμουν στην σκηνοθεσία, στο κάστινγκ και στα πάντα ας πούμε αυτή».