Εκτεταμένες καταστροφές σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και πολύ ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν έως τα 10 μποφόρ.

Νέο κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, με βροχές, καταιγίδες και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Η πιο ψυχρή ημέρα αναμένεται να είναι η Κυριακή.

Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάνος, η ατμοσφαιρική αστάθεια θα είναι έντονη την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, χωρίς ωστόσο να θυμίζει άνοιξη.

Από την Παρασκευή, βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας έντονα φαινόμενα.

Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται εισβολή ψυχρών αερίων μαζών από τα Βαλκάνια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, σηματοδοτώντας την έναρξη της ψυχρής φάσης του καιρού.

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο ψυχρή ημέρα του τριημέρου, με πτώση 4 έως 6 βαθμών. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και νότια, ενώ στα ορεινά προβλέπονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας

Για την Καθαρά Δευτέρα προβλέπονται πιο ήπιες συνθήκες, χωρίς όμως να χαρακτηρίζονται ανοιξιάτικες. Αναμένονται εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, αλλά το πέταγμα του χαρταετού θα εξαρτηθεί από τις τοπικές καιρικές συνθήκες. Οι θερμοκρασίες στις μεγάλες πόλεις θα κυμανθούν ως εξής:

Αθήνα: 16°C

Θεσσαλονίκη: 14°C

Πάτρα: 16°C

Ηράκλειο: 16°C

Λάρισα: 16°C

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 έως 7 μποφόρ, στην κεντρική Μακεδονία έως 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Θερμοκρασία από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί και πιθανές ασθενείς βροχές ή χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 10 μποφόρ, με εξασθένηση. Θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στην Ήπειρο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και στη νότια Πελοπόννησο 9 με 10 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότια, με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 8, με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Αρχικά αίθριος καιρός, όμως στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι, που τη νύχτα θα ενταθούν με καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 18 βαθμούς στα νότια νησιά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά και βόρεια. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πιθανόν της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι νότιοι 5 με 7 μποφόρ, στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πρόγνωση για το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Πτώση της θερμοκρασίας.

Πρόγνωση για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, αυξημένες στα ανατολικά με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά Θεσσαλίας, ανατολικής Στερεάς και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Νέα πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.