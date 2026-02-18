H NIO ανακοίνωσε ανάκληση που αφορά 246.229 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της στην Κίνα, επικαλούμενη ένα πρόβλημα λογισμικού που θα μπορούσε να οδηγήσει στο μαύρισμα των οθονών στον πίνακα οργάνων και στην κεντρική οθόνη ελέγχου.

Η ανάκληση επηρεάζει τα μοντέλα ES8, ES6 και EC6 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 16 Μαρτίου 2018 και 16 Ιανουαρίου 2023. Σύμφωνα με την κατάθεση, το πρόβλημα λογισμικού μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει μια σύντομη μαύρη οθόνη τόσο στον πίνακα οργάνων όσο και στην κεντρική οθόνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οδηγοί θα στερούνται κρίσιμων πληροφοριών και λειτουργιών του οχήματος, όπως μετρήσεις ταχύτητας, προειδοποιήσεις σφαλμάτων και δυνατότητες αποθάμβωσης/απόψυξης, θέτοντας έτσι σε πιθανό κίνδυνο την ασφάλεια.