Η Μπάγερ Λεβερκούζεν βρίσκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού για μια θέση στους «16» του UEFA Champions League, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες το βράδυ της Τετάρτης (18/2, 22:00) για τα playoffs της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» συναντούν ξανά τους Γερμανούς, περίπου έναν μήνα μετά τη νίκη τους με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη League Phase.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, ο προπονητής της Λεβερκούζεν, Κάσπερ Χιούλμαντ, τόνισε πως η ομάδα του θα παρουσιαστεί βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στους Πειραιώτες, επισημαίνοντας ότι οι «ασπιρίνες» έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χιούλμαντ:

«Μάθαμε πολλά από την τελευταία μας αναμέτρηση. Ίσως και ο Ολυμπιακός να πει το ίδιο και για εμάς. Έτσι αύριο θα πρέπει να το δείξουμε αυτό και στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός των Γερμανών.

🗣️ Kasper’s ready to go again tomorrow! 👊🇬🇷💫 pic.twitter.com/RzBbVPMg90 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 17, 2026

Γνωρίζουμε καλά την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε. Σίγουρα δεν τα πήγαμε καλά εδώ όταν βρεθήκαμε για τη φάση του ομίλου και θα δώσουμε τα πάντα για να παρουσιάσουμε ένα άλλο αγωνιστικό πρόσωπο».