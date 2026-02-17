Τα δύο πρώτα παιχνίδια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος ολοκληρώθηκαν και κάπως έτσι έχουμε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει το Μαρούσι.

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την ΑΕΚ με 81-67, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, το Μαρούσι κατάφερε να αφήσει εκτός τετράδας τον Άρη, επικρατώντας με 87-81.

Την Τετάρτη 18/2 θα διεξαχθούν τα δύο τελευταία παιχνίδια των προημιτελικών, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου την Πέμπτη 19/2.