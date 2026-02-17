Τα βλέπεις και μάλλον δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Διαβάζεις πως «γύρισε η κλεψύδρα για τον Μπενίτεθ». ‘Η τα ποσοστά που δίδονται για να μείνει και τα αντίστοιχα να φύγει. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο διάδοχός του και ποιος δείχνει το φαβορί για την επόμενη μέρα στον πράσινο πάγκο.

Και μετά, ασφαλώς και αναρωτιέσαι: ο Παναθηναϊκός τι κάνει για όλα αυτά; Δεν αντιδρά; Πώς αφήνει να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις στο βασίλειό του και να μπαίνει στο κάδρο της σκληρής κριτικής ένας ακριβοπληρωμένος προπονητής, ένας διάσημος που βρίσκεται στον πάγκο του λίγους μήνες; Είναι ευχαριστημένοι στο πράσινο στρατόπεδο να γίνεται φύλλο και φτερό ο Μπενίτεθ, ο κόουτς-επένδυση και ο άνθρωπος που κλήθηκε να επαναφέρει το Τριφύλλι στον δρόμο των επιτυχιών;

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι αρμόδιοι κοιτούν τι συμβαίνει στη «μεγάλη εικόνα» ή αν προτιμά κάποιος να το πει αλλιώς, κάνουν σφυγμομέτρηση. Δεν θέλουν περαιτέρω κόντρες και βέβαια το χειρότερό τους θα ήταν να ερχόταν και άλλο ματς με …οσμή Λάρισας στη Λεωφόρο, όπου «ένα γήπεδο» αποδοκίμαζε παίκτες και γκρίνιαζε για τον προπονητή.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει πολλούς στον πάγκο του. Τα πλέον ηχηρά ονόματα των τελευταίων ετών λέγονται Φατίχ Τερίμ και Ράφα Μπενίτεθ. Πασίγνωστοι κόουτς ανά την Ευρώπη. Οι πάντες έχουν άποψη για την αξία τους και τι έχουν καταφέρει στην προπονητική διαδρομή τους. Ο Τούρκος έφυγε ως αποτυχημένος.

Τώρα, ακούγονται διάφορα καθόλου κολακευτικά για τον Μπενίτεθ και τις μεθόδους που ακολουθεί ο Ισπανός. Αραγε, όταν έχουν σκιστεί τα γαλόνια δύο στρατηγών που πέρασαν από τον δικό σου πάγκο, πώς αλήθεια θα κάνεις επαφές για άλλα ηχηρά ονόματα; Πώς θα τα προσεγγίσεις και κυρίως, με ποια επιχειρήματα θα πείσεις προπονητές υψηλού βεληνεκούς;

Όπως και να έχει, αμείλικτα τα ερωτήματα για μια ομάδα που αποτυγχάνει σε όλους τους τομείς τις τελευταίες δεκαετίες.