Δύο μήνες μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και τις 19/12 του 2025, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού επέστρεψε νικηφόρα στην αγωνιστική δράση και «μπήκε» με το «δεξί» στο 2026.

Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 25-7 την ΝΕ Πατρών εκτός έδρας, για το ματς της 14ης αγωνιστικής της Α1, με πρώτη σκόρερ την Σάντα, με έξι γκολ (τέσσερα η Αντριους, τρία η Μυριοκεφαλιτάκη, τρία η Σιούτη).

Στο πρώτο ματς για το 2026, στο ντεμπούτο του Γιώργου Ντόσκα στον πάγκο, τα κορίτσια των Πειραιωτών, με εξαίρεση το τρίτο οκτάλεπτο, στο οποίο δέχθηκαν τέσσερα τέρματα (4-6), έδειξαν σε εξαιρετική κατάσταση, προηγήθηκαν με 16-2 και έφυγαν με άνετο «διπλό» από την έδρα της ομάδας της Πάτρας, κάνοντας το «14 στα 14» στο πρωτάθλημα!

Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος έως τώρα στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετρώντας 20 νίκες σε ισάριθμα ματς.