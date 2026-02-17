Ο Βινίσιους Ζούνιορ άνοιξε το σκορ στο ματς ΜπενφίκαΡεάλ Μαδρίτης στο 50′ με ένα εκπληκτικό δεξί διαγώνιο σουτ, στέλνοντας τη μπάλα στο αριστερό παράθυρο της εστίας των γηπεδούχων.

Ωστόσο, πριν τη σέντρα από πλευράς Μπενφίκα, το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά για περίπου 10 λεπτά, καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός κατήγγειλε πως δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον Πρεστιάνι. Ο διαιτητής ενεργοποίησε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης.

