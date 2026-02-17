Δύο επιστροφές παικτών είδε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Βικτόρια Πλζεν για τη νίκη άουτ φάση του Europa League.

Στην προπόνηση επέστρεψαν οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, ενώ μέρος του προγράμματος πήρε ο Τζούριτσιτς προτού συνεχίσει με ατομικό.

Ατομικό έκαναν και οι Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας.

H προπόνηση των Πράσινων έγινε υπό δυνατή βροχόπτωση.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ενώ όσοι δεν βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την ΑΕΛ συμμετείχαν σε παιχνίδι στο μισό γήπεδο.