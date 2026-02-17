Η Σεβίλλη όχι μόνο δεν πήρε τη νίκη που αναζητούσε απέναντι στην Αλαβές (1-1), αλλά ενδέχεται να στερηθεί για σημαντικό διάστημα και τον προπονητή της, Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο τιμωρίας.

Οι Ανδαλουσιανοί ήθελαν πάση θυσία το τρίποντο για να απομακρυνθούν από τη ζώνη κινδύνου στη La Liga, όμως έμειναν στην ισοπαλία για την 24η αγωνιστική. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Αργεντινός τεχνικός αποβλήθηκε, έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία, ειδικά για την αποβολή παίκτη της ομάδας του από το 16ο λεπτό.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα, ο Αλμέιδα διαμαρτυρήθηκε έντονα, φωνάζοντας και κάνοντας χειρονομίες προς τον διαιτητή, παρά τις συστάσεις που είχε δεχθεί νωρίτερα. Μετά την αποβολή του, φέρεται να αρνήθηκε να αποχωρήσει άμεσα από την τεχνική περιοχή, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο προπονητής της Σεβίλλης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και στάθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ρέφερι σε προκλητική στάση, ενώ στη συνέχεια κλώτσησε μπουκάλι νερού και επανήλθε για να διαμαρτυρηθεί και προς τον τέταρτο διαιτητή. Το παιχνίδι διεκόπη για περίπου τρία λεπτά μέχρι να εκτονωθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ραδιοφωνικού σταθμού Cadena SER, η πιθανή ποινή μπορεί να φτάσει έως και τις οκτώ αγωνιστικές αποκλεισμού από τον πάγκο. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία από τις αυστηρότερες τιμωρίες προπονητή στο ισπανικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.