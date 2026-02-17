Δείτε την αποστολή του Ολυμπιακού για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο των playoffs του UEFA Champions League.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

