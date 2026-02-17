Με ανακοίνωσή της στα social media, η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε γνωστό ότι το παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής της Euroleague στη Βαρκελώνη με τη Μπαρτσελόνα (13/3, 21:30), θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Όπως εξηγούν οι Ισραηλινοί ο λόγος που η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές είναι για θέμα ασφάλειας. Συνεπώς, απαγορεύτηκε η είσοδος τόσο στους γηπεδούχους όσο και στους φιλοξενούμενους οπαδούς.

«Αγαπητοί οπαδοί, Μετά την απόφαση των αρχών στην Ισπανία και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, ο αγώνας εναντίον της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (13.3) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε ντόπιους και φιλοξενούμενους οπαδούς», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.