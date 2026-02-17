Ένταση προκλήθηκε στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Άρη, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να αντιδρά έντονα σε απόφαση των διαιτητών.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, μετά από άστοχη προσπάθεια του Άντζουσιτς, ο Καλαϊτζάκης πήρε το ριμπάουντ, ωστόσο οι διαιτητές υπέδειξαν τζάμπολ. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες του παίκτη του Αμαρουσίου, ο οποίος τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή.

Ο προπονητής της ομάδας των βορείων προαστίων, μην μπορώντας να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του, αντέδρασε με έντονο τρόπο, περνώντας με φόρα πάνω από τις καρέκλες δίπλα στον πάγκο, σε μια στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη.