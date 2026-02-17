Η ώρα της κρίσης για την υπόθεση των υποκλοπών πλησιάζει. Το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του για τους τέσσερις επιχειρηματίες οι οποίοι δικάζονται για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σηματοδοτώντας και το τέλος της διαδικασίας.

Μιας διαδικασίας που ξεκίνησε στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου και στη διάρκεια των σαράντα και πλέον συνεδριάσεων το δικαστήριο ανέδειξε παραμέτρους της υπόθεσης και φώτισε πτυχές της που είχαν μείνει εκτός του κάδρου των ερευνών στο προηγούμενο στάδιο .

Ο εισαγγελέας της έδρας Δημήτρης Παυλίδης όταν έφτασε η ώρα της αγόρευσης του εισηγήθηκε την ενοχή και για τους τέσσερις κατηγορουμένους στοιχειοθετώντας βήμα βήμα όλα εκείνα τα στοιχεία που τον οδήγησαν στη διατύπωση της καταδικαστικής πρότασης .

Στο τέλος μάλιστα της αγόρευσης του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει και για άλλα θέματα μετά και την απόφαση του δικαστηρίου.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πέρα από την κρίση του δικαστή , ο οποίος από κοινού με τον εισαγγελέα ερεύνησαν σε βάθος την υπόθεση αυτή που αγγίζει τη λειτουργία των θεσμών και την ίδια τη λειτουργία της Δημοκρατίας,είναι αν η ετυμηγορία οδηγήσει στην ανάσυρση μέρους της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο όπου είχε τεθεί μετά την έρευνα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα ξεκινήσει νέα έρευνα ,που εκτιμούν νομικοί μπορεί να οδηγήσει σε νέα αδικήματα και σε νέους κατηγορουμένους.

Όπως κάθε απόφαση ποινικού δικαστηρίου, έτσι και αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές. Για διαφορετικούς βέβαια λόγους Πολλω δε μάλλον όταν πρόκειται για μια απόφαση που όπως έχει επισημανθεί αφορά μια από τις σημαντικότερες δίκες των τελευταίων ετών για τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα μας.