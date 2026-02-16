Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 απέναντι στην ΑΕΚ στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, προσθέτοντας ακόμη έναν βαθμό στο ενεργητικό του και συνεχίζοντας ένα εκπληκτικό σερί αήττητων ντέρμπι από τις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μετρά έξι συνεχόμενα ματς χωρίς να δεχτεί γκολ σε ντέρμπι, τέσσερα εκ των οποίων διεξήχθησαν τις τελευταίες 11 ημέρες. Ο τελευταίος που κατάφερε να σκοράρει εναντίον τους ήταν ο Φρέντρικ Γιένσεν του Άρης στο 1-1 της 7ης Δεκεμβρίου στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τελικά 3-1.

Στο διάστημα αυτό, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πέτυχε σημαντικές νίκες, όπως το 2-0 επί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά και προκρίσεις στα ημιτελικά και τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Το 2026, σε εννέα επίσημα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί μόλις δύο γκολ, δείχνοντας σταθερά την αμυντική υπεροχή του.