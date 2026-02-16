Η Zeekr ανοίγει και άλλο τα ηλεκτρικά της γκάζια με το νέο Zeekr 7GT. Το επιβλητικό αμάξωμα ευρωπαϊκής έμπνευσης φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία 75 kWh ή 100 kWh, αυτονομία έως 655 χλμ και υπερταχεία φόρτιση 10–80% σε μόλις 13 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια.

Το Zeekr 7GT συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού GT με πρακτικότητα και άνεση. Προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες, χώρο αποσκευών 456 λίτρων και επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 km/h.

Το νέο Zeekr 7GT ξεχωρίζει όχι μόνο για τις επιδόσεις και την ποιότητα κατασκευής του, αλλά και για την ανταγωνιστική τιμολογιακή του τοποθέτηση. Το Zeekr 7GT είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία σε τρείς πλούσια εξοπλισμένα εκδόσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

ΕΚΔΟΣΗΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

10%-80%

ΜΙΚΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 km/hΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
Core RWD 75 kWh13 λεπτά519 χλμ421 hp5,3″€ 46.990
Long Range RWD100 kWh16 λεπτά655 χλμ421 hp5,3″€ 51.990
Privilege AWD100 kWh16 λεπτά558 χλμ646 hp3,3″€ 58.490

50
2000
