Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο T‑Roc, τη δεύτερη γενιά του best seller compact SUV στην Ευρώπη. Με πλήρως ανανεωμένο σχεδιασμό, προηγμένη ψηφιακή αρχιτεκτονική, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και τον πλέον εξηλεκτρισμένο 1.5 eTSI τετρακύλινδρο κινητήρα αιχμής, το νέο T‑Roc τοποθετείται ξεκάθαρα ως το πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο της κατηγορίας του.

Οι καθαρές γραμμές, οι πιο δυναμικές αναλογίες και το αυξημένο μήκος κατά 12 εκ. ενισχύουν τη στιβαρότητα και την ευρυχωρία, ενώ διατηρούν τον σπορ χαρακτήρα που καθιέρωσε το μοντέλο. Ο φωτισμός παίζει κεντρικό ρόλο στη νέα σχεδιαστική γλώσσα: τα LED plus φώτα είναι στάνταρ, ενώ οι IQ.LIGHT LED Matrix προβολείς, σε συνδυασμό με τη φωτεινή λωρίδα και το φωτιζόμενο λογότυπο Volkswagen, δημιουργούν μια ισχυρή οπτική υπογραφή.

Το εσωτερικό του νέου T‑Roc έχει επανασχεδιαστεί πλήρως με στόχο την ποιότητα, την εργονομία και τη διάρκεια στον χρόνο. Ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 30 λίτρα, φτάνοντας τα 475 λίτρα, που είναι ο μεγαλύτερος στην κατηγορία. Για πρώτη φορά η έκδοση Style εξοπλίζεται με κάθισμα ergoActive 14 ρυθμίσεων με λειτουργία μασάζ και προαιρετικά με δυνατότητα πλήρως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενου, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα του μοντέλου στην καθημερινή χρήση.

Το νέο T-Roc βασίζεται στη νεότερη πλατφόρμα MQB evo, η οποία δεν αποτελεί απλώς τον σκελετό του αυτοκινήτου, αλλά τη σπονδυλική του στήλη.

Ο τετρακύλινδρος, εξηλεκτρισμένος 1.5 eTSI του νέου T-Roc συνδυάζει υβριδικό σύστημα 48V με τεχνολογίες αιχμής: υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας (VTG), Ενεργή Διαχείριση Κυλίνδρων (ACTplus), κύκλο Miller και προηγμένες λύσεις άμεσου ψεκασμού/καύσης, μαζί με λύσεις μείωσης τριβών και ανθεκτικά υλικά/επιστρώσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα.